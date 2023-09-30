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Прогноз на матч Блекбэрн - Лестер 1 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Блэкберн - Лестер прогноз
Блэкберн Блэкберн
Чемпионшип Англия 01 окт 2023, 07:00 Блэкберн - Лестер
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Англия, Blackburn, Ewood Park
Лестер Лестер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 2.03
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1 октября в матче девятого тура английского Чемпионшипа состоится встреча Лестера и Блекбэрна. В этом поединке лидер турнирной таблицы отправится в гости к одному из главных неудачников первенства.

Блекбэрн

Сейчас коллектив идет на 14-й строчке турнирной таблицы и это явно не тот результат, которого хотели увидеть болельщики именитого клуба. В восьми матчах первенства Блекбэрн добыл три победы, раз сыграл вничью и четыре матча проиграл.

При этом забивает команда довольно немало, хотя и пропускает очень часто. За восемь матчей они забили 12 голов и при этом пропустили 16 мячей. По пропущенным голам у Блекбэрна третий худший результат в лиге.

В матче с лидером турнирной таблицы хозяева поля попытаются набрать хотя бы один бал, но сделать это будет очень непросто, учитывая нестабильные выступления команды.

Лестер

После неудачного старта во втором по силе дивизионе Англии “лисы” смогли исправить ситуацию и сейчас они находятся во главе турнирной таблицы. Лестер выиграл семь из восьми матчей и один раз проиграл.

В восьми турах команда забила 14 голов и пропустила лишь пять мячей. По количеству пропущенных голов они являются лучшей командой Чемпионшипа.

К слову, в игре с середняками у Лестера в этом сезоне особых проблем не возникает, значит Блэкберн ждет тяжелое испытание.

Прогноз на матч

Весьма справедливо букмекеры отдают предпочтение выездной команде. На победу Лестера можно поставить с коэффициентом 2,03. Мне кажется, что “лисы” воспользуются возможностью закрепиться на верхушке таблицы и победят.

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Прогноз на матч Победа Лестер
Коэф.: 2.03
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