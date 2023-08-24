Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

26 августа в матче 4-го тура английского Чемпионшипа сыграют Бирмингем и Плимут. Встреча пройдет на стадионе Сент-Эндрюс.

Бирмингем

Команда прекрасно начала новый сезон во втором дивизионе страны, в трех первых турах не допустив ни единого поражения. Сейчас Бирмингем идет на четвертой строчке турнирной таблицы и ставит на сезон лишь одну задачу – повышение в классе.

В первом туре Чемпионшипа Бирмингем сыграл на выезде вничью со Суонси – 1:1, после чего было две “сухих” победы – над “Лидсом” – 1:0, и над Бристоль Сити – 2:0.

Из первых матчей можно прийти к выводу, что команда наладила игру в обороне, пропустив лишь один мяч в трех встречах. При этом также неплохо дела обстоят у Бирмингема в атаке, так как коллектив забивал в каждом из предыдущих матчей нового сезона.

Плимут

У этой команды совсем другие задачи на сезон и место в середине таблице для нее будет прекрасным итогом сезоне. К слову, с первых туров Плимут дал понять, что с такой задачей может справиться.

После трех матчей Чемпионшипа команда занимает 11-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе четыре балла.

В первом туре нового первенства Плимут обыграл Хаддерсфилд со счетом 3:1, после чего сыграл вничью с Уотфордом – 0:0, а в минувшем туре дома уступил Саутгемптону – 1:2.

В целом же команда выглядит неплохо и даже против грозных “святых” имела шансы на ничью.

Прогноз на матч

Бирмингем является фаворитом данного противостояния, но брать чистую победу хозяев поля довольно рискованно. Я склоняюсь к ставке – тотал матча меньше 2.5.

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