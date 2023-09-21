Прогноз на матч Победа Бирмингем Коэф.: 1.88 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

22 сентября в матче восьмого тура английского Чемпионшипа Бирмингем на своем поле будет принимать Куинс Парк Рейнджерс. В этом матче сойдутся один из середняков турнирной таблицы и аутсайдер чемпионата.

Бирмингем

После семи сыгранных туров команда расположилась на восьмой строчке турнирной таблицы и пока оставляет неплохие шансы попасть в первую шестерку команды по итогам первенства. Сейчас Бирмингем отстает от шестого места, дающего право сыграть в плей-офф за выход в Премьер-лигу, на один балл.

На счету команды три победы, две ничьих и два поражения. Примечательно, что Бирмингем мало забивает, но при этом регулярно пропускает. Команда забила восемь мячей и пропустила на один меньше.

КПР

Для болельщиков этой команды новый сезон стал сплошным разочарованием. Сейчас Куинс Парк Рейнджерс идет на 20-й строчке турнирной таблицы и опережает зону вылета на четыре балла. В активе КПР семь баллов при двух победах и одной ничьей.

Сейчас все мысли футболистов сконцентрированы на том, чтобы сохранить пропуску во втором по силе дивизионе страны, а для этого нужно набирать очки в каждом матче.

Статистика и прогноз на матч

Бирмингем и КПР между собой провели 67 матчей и 26 раз победителем выходила первая команда. На две победы меньше у гостей, что говорит о примерном равенстве сил.

Букмекеры отдают предпочтение домашнему коллективу и у них есть на это основания. Я же прислушаюсь к их мнению и поставлю на исход победа первой команды с коэффициентом 1.88.

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