Прогноз на матч Бирмингем — Халл Сити 25 октября 2023 года
В рамках 13-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Бирмингемом и Халл Сити. Встреча пройдет на Сент-Эндрюс Стэдиум 25 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.
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Бирмингем
После 12-ти сыгранных туров команда расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы и пока оставляет неплохие шансы попасть в плей-офф по итогам первенства. Сейчас Бирмингем отстает от второго места, дающего право напрямую оформить выход в Премьер-лигу, на десять баллов.
На счету команды пять побед, три ничьих и четыре поражения. Примечательно, что Бирмингем немного забивает, но при этом регулярно пропускает. Команда забила пятнадцать мячей и пропустила на три меньше.
Халл Сити
«Тигры» довольно неплохо нчали новый сезон, однако уже сейчас ясно, что команде сложно будет вернуться в элиту английского футбола, где она уже не выступала достаточно давно.
После 12-ти сыгранных туров в активе Халл Сити 17 очков. Команда четыре раза победила, три раза проиграла и аж пять раз сыграла вничью. В 12-ти матчах национального первенства Халл Сити забил семнадцать голов, но при этом пропустил достаточно немало – шестнадцать раз.
В целом же форма команды достаточно на высоком уровне, хотя даже в победных матчах Халл иногда выглядел не лучшим образом.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Бирмингем на своем поле не проигрывает в четырех играх кряду.
- Халл навыезде не забил лишь в одном матче этого сезона.
- Бирмингем не побеждает Халл в домашних матчах с 2018-го года.
Прогноз
Думаю, что команды выдадут интересную, зрелищную игру. Ввиду немалого количества пропущенных голов с обеих сторон, ставить буду на Обе забьют.
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