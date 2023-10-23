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Прогноз на матч Бирмингем — Халл Сити 25 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Бирмингем - Халл Сити прогноз
Бирмингем Бирмингем
Чемпионшип Англия 25 окт 2023, 14:45 Бирмингем - Халл Сити
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Англия, Birmingham, St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Халл Сити Халл Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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В рамках 13-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Бирмингемом и Халл Сити. Встреча пройдет на Сент-Эндрюс Стэдиум 25 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Бирмингем

После 12-ти сыгранных туров команда расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы и пока оставляет неплохие шансы попасть в плей-офф по итогам первенства. Сейчас Бирмингем отстает от второго места, дающего право напрямую оформить выход в Премьер-лигу, на десять баллов.

На счету команды пять побед, три ничьих и четыре поражения. Примечательно, что Бирмингем немного забивает, но при этом регулярно пропускает. Команда забила пятнадцать мячей и пропустила на три меньше.

Халл Сити

«Тигры» довольно неплохо нчали новый сезон, однако уже сейчас ясно, что команде сложно будет вернуться в элиту английского футбола, где она уже не выступала достаточно давно.

После 12-ти сыгранных туров в активе Халл Сити 17 очков. Команда четыре раза победила, три раза проиграла и аж пять раз сыграла вничью. В 12-ти матчах национального первенства Халл Сити забил семнадцать голов, но при этом пропустил достаточно немало – шестнадцать раз.

В целом же форма команды достаточно на высоком уровне, хотя даже в победных матчах Халл иногда выглядел не лучшим образом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бирмингем на своем поле не проигрывает в четырех играх кряду.
  • Халл навыезде не забил лишь в одном матче этого сезона.
  • Бирмингем не побеждает Халл в домашних матчах с 2018-го года.

Прогноз

Думаю, что команды выдадут интересную, зрелищную игру. Ввиду немалого количества пропущенных голов с обеих сторон, ставить буду на Обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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