Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года
В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций встретятся команды "Биркиркара" и "Марибор".
Встреча пройдет 20 июля и начнется в 16:00 по европейскому времени.
В первой игре была зафиксирована результативная ничья - 1:1.
"Биркиркара"
Команда традиционно имеет в своем составе большое количество легионеров, которые показывают яркий и атакующий футбол, обеспечивая результат команде.
В прошлом сезоне “Биркиркара” заняла второе место в чемпионате и выиграла Кубок Мальты. Сильной стороной мальтийцев называют игру на контратаках, что "Биркиркара" показала и в первом матче.
"Марибор"
Словенская команда в прошлом сезоне откровенно не блистала, показывая не самые уверенные результаты и заняла третье место в чемпионате.
У команды довольно сильная линия атаки, но недостаточно надежная оборона.
В товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону "Марибор" выглядел уверенно, но в первом матче квалификации дома не смог выиграть.
Статистика
Прошлая игра между этими командами закончилась ничьей со счетом 1:1. "Марибор" имеет серию из семи игр без поражений, в то время как "Биркиркара" проиграла только два раза из своих последних пяти матчей.
Прогноз
Хотя "Биркиркара" будет принимать соперника на своем поле, "Марибор" является фаворитом противостояния. У гостей более опытный и сильный состав, да и в целом мальтийская команда показывает плохие результаты в домашних матчах.
Есть мнение, что "Марибор" победит в этой игре и сам матч будет результативным.
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