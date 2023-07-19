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Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года

Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года
Биркиркара Биркиркара
Лига конференций 20 июл 2023, 11:00 Биркиркара - Марибор
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- : -
Международные, Centenary Stadium
Марибор Марибор
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
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В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций встретятся команды "Биркиркара" и "Марибор".

Встреча пройдет 20 июля и начнется в 16:00 по европейскому времени.

В первой игре была зафиксирована результативная ничья - 1:1.

"Биркиркара"

Команда традиционно имеет в своем составе большое количество легионеров, которые показывают яркий и атакующий футбол, обеспечивая результат команде.

В прошлом сезоне “Биркиркара” заняла второе место в чемпионате и выиграла Кубок Мальты. Сильной стороной мальтийцев называют игру на контратаках, что "Биркиркара" показала и в первом матче.

"Марибор"

Словенская команда в прошлом сезоне откровенно не блистала, показывая не самые уверенные результаты и заняла третье место в чемпионате.

У команды довольно сильная линия атаки, но недостаточно надежная оборона.

В товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону "Марибор" выглядел уверенно, но в первом матче квалификации дома не смог выиграть.

Статистика

Прошлая игра между этими командами закончилась ничьей со счетом 1:1. "Марибор" имеет серию из семи игр без поражений, в то время как "Биркиркара" проиграла только два раза из своих последних пяти матчей.

Прогноз

Хотя "Биркиркара" будет принимать соперника на своем поле, "Марибор" является фаворитом противостояния. У гостей более опытный и сильный состав, да и в целом мальтийская команда показывает плохие результаты в домашних матчах.

Есть мнение, что "Марибор" победит в этой игре и сам матч будет результативным.

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