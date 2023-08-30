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Прогноз на матч Бетис - Райо Вальекано 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Бетис - Райо Вальекано 2 сентября 2023 года
Бетис Бетис
Ла Лига Испания 02 сен 2023, 15:00 Бетис - Райо Вальекано
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Испания, Seville, Бенито Вильямарин
Райо Вальекано Райо Вальекано
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Бетис
Коэф.: 1.96
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2 сентября на "Бенито Вильямарин" (Севилья) пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором "Бетис" встретится с "Райо Вальекано". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Бетис"

Клуб после пары неплохих лет и явного прогресса при Мануэля Пеллегрини, увенчанного победой в кубке Испании в 2022-м году, пережил достаточно заметный спад в прошлой темпораде. Тем важнее сейчас в Севилье показать хороший футбол. И начинали "огурцы" достаточно перспективно, хотя и не без вопросов. Сначала удалось в самой концовке, за счет гола на 5-й добавленной к регламентному времени в исполнении Виллиана Жозе, получилось выиграть у "Вильярреала", еще и на выезде. Да и нулевую ничью с "Атлетико", даже дома, в целом можно занести в актив "зелено-белых" (тем более что там "матрасники", как минимум, не доминировали). Но потом был откровенный провал, когда, забив дважды к 10-й минуте, "бетикос" ухитрились проиграть 2-4 "Атлетику" в Бильбао.

"Райо Вальекано"

Команда начинала достаточно похоже на то, как стартовал ее следующий соперник из Севильи в нынешнем розыгрыше. С 1-й оговоркой: самобытный столичный проект не удержал успешного наставника, Ираолу. Андони, что поднимал и удерживал "пчелок" в Примере, после окончания контракта перебрался в английский "Борнмут". Его сменил Франсиско, и стартовал он на новом месте с пары выездных побед при счете 2-0, с "Альмерией" и "Гранадой". Но потом последовал пресловутый ушат холодной воды, в виде 0-7, пусть и от 1-го из грандов, мадридского "Атлетико". Это, безусловно, удар, и остается только понять, насколько быстро и качественно получится от него оправиться. Кстати, вот и 1-й серьезный тест для нового тренерского штаба - как его пройдут?

Статистика личных встреч

При всей неплохой форме, "Райо" не может выиграть почти 10 лет, с 2014-го года. И в этом году "Бетис" успел выиграть оба очных поединка.

Прогноз

Букмекеры не верят, что тут будет особенная интрига. Рекомендуем ставить на то, что тут снова выиграют подопечные Пеллегрини (коэффициент - 1,96).

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Прогноз на матч Победа Бетис
Коэф.: 1.96
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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