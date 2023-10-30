Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп 30 октября 2023 года

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В матче десятого тура чемпионата Турции по футболу встретятся «Бешикташ» и «Газиантеп». Команды преследуют разные цели в турнирной таблице, но обе нуждаются в очках.

Бешикташ

Представитель Стамбула после девяти сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице и это не является пределом ожиданий от “орлов”.

На данный момент набрали 16 очков, забили 13 голов и пропустили 11 голов. На минувшей неделе команда потерпела поражение на выезде от норвежского клуба «Буде-Глимт» со счетом 1:3 в матче группового этапа Лиги конференций УЕФА, что не стало большой неожиданностью.

Задача Бешикташа - место в зоне Лиге чемпионов. И для ее реализации нужно обыгрывать соперников с нижней части турнирной таблицы.

Газиантеп

Этот коллектив преследует другие задачи и после девяти туров занимает 16-е место в турнирной таблице.

На данный момент в активе “Газиантеп” девять набранных очков, при отрицательной разнице по забитым и пропущенным голам (7:15).

В минувшем туре чемпионата Турции «Газиантеп» победил «Антальяспор» со счетом 1:0 на своем поле.

Статистика и прогноз на матч.

Очевидно, что «Бешикташ» является фаворитом матча по мнению букмекеров, хотя команда из Стамбула проиграла два последних матча. В то же время «Газиантеп» имеет три победы и два поражения в последних пяти играх.

Мне кажется, что хозяева поля возьмут верх в этой встрече. Им нужно прекращать серию неудачных матчей, а в игре с таким соперником это будет сделать гораздо проще. Поставлю на победу «Бешикташа» с форой (-1,5).

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