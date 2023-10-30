EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп 30 октября 2023 года

Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп 30 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Бешикташ - Газизехир Газиантеп Ф.К. прогноз
Бешикташ Бешикташ
Суперлига Турция 30 окт 2023, 13:00 Бешикташ - Газизехир Газиантеп Ф.К.
Завершен
2 : 0
Турция, Istanbul, Vodafone Park
Газизехир Газиантеп Ф.К. Газизехир Газиантеп Ф.К.
Салих Учан
63’
Дженк Тосун
75’
Обзор Детали матча Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.89
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче десятого тура чемпионата Турции по футболу встретятся «Бешикташ» и «Газиантеп». Команды преследуют разные цели в турнирной таблице, но обе нуждаются в очках.

Бешикташ

Представитель Стамбула после девяти сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице и это не является пределом ожиданий от “орлов”.

На данный момент набрали 16 очков, забили 13 голов и пропустили 11 голов. На минувшей неделе команда потерпела поражение на выезде от норвежского клуба «Буде-Глимт» со счетом 1:3 в матче группового этапа Лиги конференций УЕФА, что не стало большой неожиданностью.

Задача Бешикташа - место в зоне Лиге чемпионов. И для ее реализации нужно обыгрывать соперников с нижней части турнирной таблицы.

Газиантеп

Этот коллектив преследует другие задачи и после девяти туров занимает 16-е место в турнирной таблице.

На данный момент в активе “Газиантеп” девять набранных очков, при отрицательной разнице по забитым и пропущенным голам (7:15).

В минувшем туре чемпионата Турции «Газиантеп» победил «Антальяспор» со счетом 1:0 на своем поле.

Статистика и прогноз на матч.

Очевидно, что «Бешикташ» является фаворитом матча по мнению букмекеров, хотя команда из Стамбула проиграла два последних матча. В то же время «Газиантеп» имеет три победы и два поражения в последних пяти играх.

Мне кажется, что хозяева поля возьмут верх в этой встрече. Им нужно прекращать серию неудачных матчей, а в игре с таким соперником это будет сделать гораздо проще. Поставлю на победу «Бешикташа» с форой (-1,5).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.89
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
ТС Гэлакси - Суперспорт Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 12:00 Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года ТС Гэлакси Коэф.: 2.2 Суперспорт Юнайтед Рекомендуем Мелбет
Боруссия Д - Хоффенхайм прогноз Кубок Германии Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.8 Хоффенхайм Сделать ставку Мелбет
Кейптаун Сперс - Орландо Пайретс прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Кейптаун Сперс Коэф.: 1.55 Орландо Пайретс Сделать ставку Мелбет
Вест Хэм - Арсенал прогноз Кубок Английской лиги Сегодня, 15:30 Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Вест Хэм Коэф.: 1.63 Арсенал Рекомендуем Мелбет
Саарбрюкен - Бавария прогноз Кубок Германии Сегодня, 15:45 Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Саарбрюкен Коэф.: 2.05 Бавария Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:29 Тренер Лиона впервые рассказал о нападении фанатов Марселя Новости бокса Сегодня, 06:21 Бой Усик - Фьюри пройдет не в декабре. Названы новые сроки Новости футбола Сегодня, 05:00 Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер Новости футбола Сегодня, 04:30 Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом Новости футбола Сегодня, 04:00 Four-Four-Two назвал топ-10 лучших правых защитников мира Новости футбола Сегодня, 03:30 Базель не забил за октябрь ни одного гола. Команда идет на вылет из чемпионата Швейцарии Новости футбола Сегодня, 03:00 Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 02:30 Роналдиньо вспомнил о том, какой совет дал Месси на старте карьеры Новости бокса Сегодня, 02:00 Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри Новости бокса Сегодня, 01:40 ВИДЕО. Нганну обвинил Фьюри в запрещенном ударе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон — Бернли 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич — Фулхэм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси — Блэкберн 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 1 ноября 2023 года