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Прогноз на матч Бертон — Кембридж Юнайтед 9 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Бартон Альбион - Кембридж Юнайтед прогноз
Бартон Альбион Бартон Альбион
Первая лига Англия 09 окт 2023, 15:00 Бартон Альбион - Кембридж Юнайтед
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Англия, Burton, Pirelli Stadium
Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.72
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В рамках двенадцатого тура английской Лиги 1 состоится матч между Бертоном и Кембридж Юнайтед. Матч запланирован на понедельник 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Бертон

Бертон Альбион является середняком третьего по силе английского дивизиона. Команда выступает в Лиге 1 уже шестой год подряд после вылета из Чемпионшипа в сезоне 2017/2018. За все это время Бертон не приближался к возможности вернуться назад, но и претендует на выбывание в Лигу 2.

Этот сезон команда тоже начала скромно — лишь десять очков и восемнадцатое место. К слову, всего 2 балла отделяют Бертон от зоны вылета.

Кембридж Юнайтед

Кембридж Юнайтед вернулся в Футбольную Лигу относительно недавно. До сезона 2013/2014 команда выступала в пятом по силе дивизионе английского футбола — Национальной лиге.

В Лиге 1 Кембридж проводит третий сезон подряд, однако никакими успехами похвастаться не может. Клуб скорее претендует на возвращение в Лигу 2, нежели на статус крепкого середняка, не говоря уже про повышение. В минувшем сезоне команда едва сумела сохранить прописку в этом дивизионе, набрав лишь на одно очко больше вылетевшего МК Донс.

На старте нового сезона команда смотрится неплохо и после десяти сыгранных матчей набрала 14 очков, что позволяет занимать 15-е место.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бертон не проигрывает в пяти поединках кряду.
  • Кембридж тоже имеет пятиматчевую серию, правда без побед.
  • В последних десяти матчах команды лишь раз сыграли вничью.

Прогноз

Учитывая статистику последних матчей, предположу, что у Бертона больше шансов в этом поединке. Моя ставка — победа хозяев с форой 0.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.72
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