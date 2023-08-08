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Прогноз на матч Бернли - Манчестер Сити 11 августа 2023 года

Прогноз на матч Бернли - Манчестер Сити 11 августа 2023 года
Бернли Бернли
Премьер-лига Англия 11 авг 2023, 15:00 Бернли - Манчестер Сити
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Англия, Burnley, Терф Мур
Манчестер Сити Манчестер Сити
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.05
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11 августа на "Терф Мур" (Бернли) пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором "Бернли" встретится с "Манчестер Сити". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Бернли"

Клуб долго держался в АПЛ за счет работы Шона Дайша. Он дважды поднимал "кларетовых" из Чемпионшипа и даже ухитрился разок финишировать на 7-м месте, сразу за шестеркой грандов, и вывести подопечных в еврокубки. Но эра рыжеволосого менеджера закончилась в 2021-м. И снова поднимал в Премьер-Лигу команду уже не он, а Венсан Компани. Бельгиец не особенно блистал как тренер на родине, с "Андерлехтом", но на этот раз справился блестяще, досрочно взяв 1-е место. Понятно, что под старт в "вышке" нужно было укреплять состав, и подписывали как опытных уже ветеранов (Редмонд), так и перспективную молодежь (Траффорд), да и легионеров набрали немало - Амдуни, Байер, Бруун Ларсен, Колиошо. Но, безусловно, старт максимально сложный, пусть и дома, но с обладателем "требла".

"Манчестер Сити"

Команда очень долго шла к нынешней своей вершине - и до Гвардиолы, и уже при каталонце. Сначала Пеп установил доминирование на внутренней арене, которое смог нарушить только пиковый "Ливерпуль" в коронавирусном сезоне. Но никак не получалось выиграть Лигу чемпионов - вплоть до поражения в решающем поединке "Челси" в статусе явного фаворита или шокирующего завершения полуфинала-2022 с "Реалом". Но в прошлом сезоне "горожане", укрепившись Холландом, таки взяли "Ушастого". Повторив достижение соседей из "Юнайтед" времен сэра Алекса, такое впечатление, "Голубая Луна" немного сбавила обороты. По крайней мере, покупок уровня прошлогоднего Эрлинга она не делала, ограничившись только Ковачичем. Он, похоже, призван заменить Гюндогана - капитан все-таки предпочел не продлить контракт и ушел в "Барселону". Есть и другие, кто ушел или собирается - точно хватит сил, чтобы остаться на вершине?

Статистика личных встреч

Конечно же, в паре доминирует "Сити". Перед вылетом "кларетовых", в сезоне 2021/2022, он выиграл оба поединка с общим счетом 0-8. А в марте в кубке Компани получил от бывших одноклубников 0-6.

Прогноз

Букмекеры ждут легкой победы гостей. Но и "Бернли" попытается чем-то ответить. Можно рискнуть и взять "обе забьют" (коэффициент - 2,05).

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.05
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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