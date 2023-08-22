Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.65 4.70 Сделать ставку

27 августа состоится матч третьего тура Английской Премьер Лиги между Бернли и Астон Виллой. Встреча пройдет на стадионе Терф Мур.

Бернли

Команда лишь в этом сезоне вернулась в элиту английского футбола, добыв достаточно легкую победу в Чемпионшипе в прошлом сезоне (101 очко в 46 турах).

Летом новичок АПЛ потратил внушительные 91 млн евро на приобретение игроков, хотя в списке новых футболистов нет мировых звезд.

В первом туре Бернли весьма прогнозируемо не смог дать бой чемпиону страны Манчестер Сити на своем поле, уступив со счетом 0:3. Матч второго тура АПЛ против Лутон Таун был отложен из-за неготовности стадиона.

Астон Вилла

В прошлом сезоне команда заняла 7-е место в АПЛ и впервые в своей истории попала в Лигу Конференций. Такие успехи по итогам казалось бы провального сезона многие связывают с заслугой тренера Унаи Эмери.

После прихода испанского тренера Астон Вилла начала играть в атакующий футбол даже в матчах с сильнейшими командами.

В первом туре нового розыгрыша чемпионата Англии Астон Вилла проиграла Ньюкаслу, а во втором туре уничтожила Эвертон со счетом 4:0.

История противостояния

Между собой Бернли и Астон Вилла провели 122 матча. 41 раз сильнее были игроки Бернли, 52 игры завершились в пользу Астон Виллы. Последний раз команды играли в 2022 году и тогда была зафиксирована ничья 1:1.

Прогноз на матч

Астон Вилла показала в новом сезоне, что имеет прекрасную атаку при ужасной обороне. В первом матче сезона они пропустили пять мячей и, как мне кажется, в этой встрече точно непременно пропустят. Я буду ставить на исход – обе команды забьют.

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