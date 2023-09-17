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Прогноз на матч Бенфика - Ред Булл Зальцбург 20 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Бенфика - Ред Булл Зальцбург 20 сентября 2023 года
Бенфика Бенфика
Лига Чемпионов 20 сен 2023, 15:00 Бенфика - Зальцбург
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- : -
Международные, Lisbon, Estadio da Luz
Зальцбург Зальцбург
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.666
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20 сентября на "Да Луш" (Лиссабон) пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" встретится с "Ред Булл" (Зальцбург). Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Бенфика"

Клуб в попытках вернуться на португальскую футбольную "вершину" делал ставку на Жоржи Жезуша. Но немалые инвестиции в новичков при этом маститом специалисте давали только неплохой результат в Лиге чемпионов - в 2021-м году даже не пустили там в плей-офф саму "Барселону". И только прошлым летом в столицу Португалии заманили Рогера Шмидта. Немец заставил со своими подопечными понервничать в конце сезона 2022/2023, но в итоге "орлы" в Примейре закончили на 1-м месте. А также снова выбрались в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас состав по-португальски активно обновлялся (из ушедших выделим Влаходимоса, Гонсалу Рамуша и Гримальдо, которых заменили Трубин, Бернат и Юрасек, Ди Мария и Гедеш, а также Кабрал), но это не помешало достойно стартовать, в том числе выиграть 2-0 в Суперкубке с "Порту".

"Ред Булл" (Зальцбург)

Команда остается флагманом австрийского футбола и посте того, как умер Матешиц, владелец одноименной международной корпорации и главный "мотор" футбольной франшизы. Пока что было достаточно сил у "быков", чтобы снова взять 1-е место в национальной Бундеслиге, а в Лиге Чемпионов прошлой осенью взяли 3-ю позицию в непростой компании с "Миланом", "Челси" и загребским "Динамо". Перебравшись в Лигу Европы, австрийцы выиграли минимально дома у "Ромы", но потом были 0-2 в Италии. Летом снова ушли "на повышение" лучшие - Окафор, Шешко, Зайвальд, Адаму, Кен. Но и новичков подписали, и, как минимум на внутренней арене это позволяет и дальше штамповать победы.

Статистика личных встреч

Впервые клубы пересекаются на футбольном поле за всю историю.

Прогноз

Букмекеры понимают, что "Бенфика" особенно хороша на своем поле. Рекомендуем ставить на то, что в этом матче подопечные Рогера Шмидта смогут оформить победу над австрийским флагманом при форе "-1 забитый гол" (коэффициент - 1,666)

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.666
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