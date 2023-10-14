EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Бельгия — Швеция 16 октября 2023 года

Прогноз на матч Бельгия — Швеция 16 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Бельгия - Швеция прогноз
Бельгия Бельгия
Чемпионат Европы 16 окт 2023, 14:45 Бельгия - Швеция
-
- : -
Международные, Brussels, Koning Boudewijnstadion
Швеция Швеция
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.8
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В отборочном турнире отбора на Евро-2024 состоится матч между сборными Бельгии и Швеции. Встреча пройдет 16 октября и для гостей она является едва ли не последним шансом зацепиться за второе место.

Бельгия

Бельгия после победы над Австрией гарантировала себе право сыграть в финальной части чемпионата Европы.

Команда уверенно лидирует в своей группе, набрав 16 очков и опередив австрийцев на три балла.

При этом бельгийцы оторвались от сборной Швеции, занимающей третье место, уже на десять баллов. Интересно, что Бельгия пропустила всего три мяча в шести матчах. Все они были забиты в ворота бельгийцев футболистами сборной Австрии.

После оформления путевки на европейское первенство бельгийцы могут позволить себе сыграть против шведов не самым сильным составом.

Швеция

Даже в случае победы в этой игре, Швеция сможет сократить отставание от идущей на втором месте Австрии до четырех очков. Но стоит не забывать, что осталось всего два тура, хотя у Швеции есть игра в запасе.

Очевидно, что наверстать такую разницу за два тура будет крайне сложно. Швеция остается лишь поддержать свою репутацию и показать свою игру.

Прогноз на матч Бельгия - Швеция

Учитывая, что Бельгия в шести матчах пропустила лишь от одного соперника, а сборная Швеции забила большую часть своих голов командам-аутсайдерам, предлагаю поставить на то, что гости не забьют. На этот исход букмекеры предлагают довольно неплохой коэффициент – 1.8.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.8
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Северная Ирландия Коэф.: 1.57 Сан-Марино Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года Украина Коэф.: 1.8 Северная Македония Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года Словения Коэф.: 1.56 Финляндия Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Болгария — Литва 14 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Болгария — Литва 14 октября 2023 года Болгария Коэф.: 1.58 Литва Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года Италия Коэф.: 1.99 Мальта Сделать ставку 1xBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 02:00 Мбаппе побил рекорд легендарного Платини в сборной Франции Новости футбола Вчера, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола Вчера, 17:40 Сколько получил Роналду? Названы оценки игроков за матч Португалия – Словакия Новости футбола Вчера, 16:57 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура Новости футбола Вчера, 16:53 Первые победители квалификации. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро 2024 Новости футбола Вчера, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном Новости футбола Вчера, 16:43 Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков Новости футбола Вчера, 16:43 Бельгия выиграла у Австрии, Лукебакио сделал дубль Новости футбола Вчера, 16:25 Бавария проявляет интерес к 35-летнему бывшему игроку Арсенала Новости футбола Вчера, 15:56 Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Болгария — Литва 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дания — Казахстан 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Венгрия — Сербия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч США — Германия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мексика — Гана 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк 15 октября 2023 года