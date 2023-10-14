Прогноз на матч Бельгия — Швеция 16 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.8 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В отборочном турнире отбора на Евро-2024 состоится матч между сборными Бельгии и Швеции. Встреча пройдет 16 октября и для гостей она является едва ли не последним шансом зацепиться за второе место.

Бельгия

Бельгия после победы над Австрией гарантировала себе право сыграть в финальной части чемпионата Европы.

Команда уверенно лидирует в своей группе, набрав 16 очков и опередив австрийцев на три балла.

При этом бельгийцы оторвались от сборной Швеции, занимающей третье место, уже на десять баллов. Интересно, что Бельгия пропустила всего три мяча в шести матчах. Все они были забиты в ворота бельгийцев футболистами сборной Австрии.

После оформления путевки на европейское первенство бельгийцы могут позволить себе сыграть против шведов не самым сильным составом.

Швеция

Даже в случае победы в этой игре, Швеция сможет сократить отставание от идущей на втором месте Австрии до четырех очков. Но стоит не забывать, что осталось всего два тура, хотя у Швеции есть игра в запасе.

Очевидно, что наверстать такую разницу за два тура будет крайне сложно. Швеция остается лишь поддержать свою репутацию и показать свою игру.

Прогноз на матч Бельгия - Швеция

Учитывая, что Бельгия в шести матчах пропустила лишь от одного соперника, а сборная Швеции забила большую часть своих голов командам-аутсайдерам, предлагаю поставить на то, что гости не забьют. На этот исход букмекеры предлагают довольно неплохой коэффициент – 1.8.

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