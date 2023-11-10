Прогноз на матч Бавария — Хайденхайм 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч П1(-3) Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 11-м туре чемпионата Германии состоится матч между командами "Бавария" и "Хайденхайм". Встреча пройдет 11 ноября.

Бавария

По итогам десяти сыгранных туров чемпион Германии занимает второе место в таблице, уступая лидерство "Байеру". При этом постепенно разница по очкам между командами сокращается.

На данный момент мюнхенцы имеют всего две ничьи и обе с соперниками из верхней части турнирной таблицы.

К слову, в играх с такими соперниками, как "Хайденхайм", “Бавария” не имеет права терять очки и нет сомнений, что в этот раз они тоже победят.

Успехи команды ограничиваются не только чемпионатом Германии, они уже также гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов и могут расслабиться.

Хайденхайм

Эта команда выступает впервые в Бундеслиге, но на удивление многих показывает хорошие результаты.

В своем дебютном сезоне они успели добыть три победы, включая победу над "Штутгартом", идущим в группе лидеров, в последнем матче.

После десяти сыгранных туров эта скромная команда занимает 13-е место и имеет уже уверенный отрыв по очкам от зоны вылета.

Важно отметить, что игра “Хайденхайма” в гостях пока не слишком удачна, ведь там они набрали всего одно очко.

Прогноз на матч и статистика

В последних 14 матчах "Баварии" был пробит тотал 2.5 гола. Кроме того, чемпион Германии выиграл последние 4 матча.

Безусловно, "Бавария" является явным фаворитом, а "Хайденхайм" врядле получит возможность удивить. Буду ставить на победу мюнхенцев с форой -3 за коэффициент 1.67.

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