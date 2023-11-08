Прогноз на матч Бавария — Галатасарай 8 ноября 2023 года

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В матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бавария" принимает дома "Галатасарай". Если немецкая команда победит, то гарантирует себе досрочный выход в плей-офф турнира. Задача выглядит вполне выполнимой и сегодня в Мюнхене наверняка будет интересный матч.

"Бавария"

Чемпион Германии лидирует в своей группе, опережая ближайшего преследователя после трех сыгранных матчей на 5 очков.

Сперва у “Баварии” была домашняя победа в игре против "Манчестер Юнайтед" (4:3), а потом они победили "Копенгаген" (2:1) и "Галатасарай" (3:1) на выезде.

В немецкой Бундеслиге команда Томаса Тухеля занимает второе место, уступая "Байеру" 2 очка. В минувшие выходные они отправились в Дортмунд, где разгромили местную "Боруссию" со счетом 4:0.

В целом же “Бавария” выглядит очень мощно и пока нет сомнений в том, что она успешно выйдет из группы и будет одним из фаворитов турнира.

"Галатасарай"

Турецкая команда довольно неожиданно идет на втором месте в своей группе с 4 очками, хотя в этом скорее не их заслуга, а заслуга слабых соперников по группе.

В первом матче они сыграли вничью с "Копенгагеном" (2:2), после чего сенсационно выиграли у "Манчестер Юнайтед" на выезде (3:2). В прошлом туре они проиграли "Баварии" дома (1:3).

В чемпионате Турции "Галатасарай" занимает первое место. На выходных они добыли скромную победу над "Касымпашой" на своем поле (2:1).

Статистика и прогноз на матч

"Бавария" выиграла 6 из последних 7 матчей, проиграв только один раз. В то же время “Галатасарай” выиграл 8 из 9 последних игр при одном поражении.

"Галатасарай" сейчас находится в хорошей форме, но в матче с “Баварией” им вряд ли что-то светит. "Бавария" победит и я буду ставить на победу с форой -2.

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