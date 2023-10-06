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Прогноз на матч Бавария — Фрайбург 8 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Бавария - Фрайбург прогноз
Бавария Бавария
Бундеслига Германия 08 окт 2023, 11:30 Бавария - Фрайбург
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Германия, Munich, Альянц Арена
Фрайбург Фрайбург
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+2.5)
Коэф.: 1.78
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В поединке седьмого тура немецкой Бундеслиги Бавария на своем поле примет Фрайбург. Матч состоится в воскресенье 8 октября на Альянц Арене в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 17:30 по среднеевропейскому времени.

Бавария

После нервной концовки прошлого чемпионата, Бавария захочет решить вопрос чемпионства заранее. Стоит ли говорить, что Мюнхен является главным претендентом на победу в Бундеслиге. Однако, подопечные Томаса Тухеля далеко не являются образцом стабильности.

Команда чередует яркие матчи, как с Бохумом, когда залетает все, с откровенно слабыми играми, где футболисты без желания и идей просто катают мяч по полю. В большинстве случаев для победы этого вполне достаточно, чему подтверждение матч против Копенгагена в Лиге Чемпионов. Но с соперниками посильнее у команды появляются проблемы.

Фрайбург

Фрайбург — крепкий середняк немецкого футбола. Команда чередует успешные сезоны с достаточно провальными, но в последнее время имеет опыт выступлений в еврокубках и регулярно доставляет проблемы местным грандам. К слову, в двух минувших сезонах Фрайбург до последнего боролся за топ-4 (дважды безуспешно).

В новом сезоне команда выглядит привычно. Из поражений только матч против дортмундской Боруссии и вопиющий провал в игре со Штутгартом (0:5). Стоит отметить и неплохой старт в еврокубках, где команда одолела Олимпиакос, но проиграла Вест Хэму.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бавария только один раз проиграла в десяти играх нового сезона (матч за Суперкубок Германии).
  • Фрайбург в гостях потерпел лишь одно поражение в последних пяти играх.
  • Фрайбург в предыдущий раз побеждал Баварию в Бундеслиге еще в 2015-м году.

Прогноз

Совсем не верят букмекеры в положительный для Фрайбурга исход этой встречи. Тяжело угадать в каком настроении подойдут к этому матчу хозяева, но думаю, что до разгрома дело не дойдет. Ставлю на победу гостей с форой +2.5.

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Прогноз на матч П2(+2.5)
Коэф.: 1.78
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