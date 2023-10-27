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Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Бавария - СК Дармштадт прогноз
Бавария Бавария
Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Бавария - СК Дармштадт
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Германия, Munich, Альянц Арена
СК Дармштадт СК Дармштадт
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 4.5
Коэф.: 1.82
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В следующем туре чемпионата Германии встретятся "Бавария" и "Дармштадт". Гости недавно покинули зону вылета и теперь им предстоит экзамен в виде матча с действующим чемпионом страны. Встреча пройдет 28 октября.

"Бавария"

Действующие чемпионы пока находятся не во главе турнирной таблицы, а на третьем ее месте.

Это связано с тем, что в этом сезоне в Германии действительно большая конкуренция. В новом сезоне “Бавария” уже провела матч с лидером турнирной таблицы “Байером” и там была зафиксирована ничья.

Второе же место в турнирной таблицы у "Штутгарта", который опережает немецкую “машину” на одно очко. В целом, мюнхенцы столкнулись с проблемами, но были они только в играх против конкурирующих команд.

"Дармштадт"

Начало дебютного сезона в Бундеслиге для гостей выдалось не самым приятным. Они стартовали с трех поражений в первых трех матчах и осели на дне турнирной таблицы.

Уже тогда многие подумали, что “лилии” стали главными претендентами на возвращение во вторую Бундеслигу. Однако в последних матчах они смогли продемонстрировать боевой настрой и начали набирать очки. Сейчас у них их семь и 12-е место в турнирной таблице.

Прогноз на матч "Бавария" - "Дармштадт" и интересные факты

"Бавария" отправляла в ворота соперников не менее двух голов в последних девяти матчах, а в последних двенадцати матчах с участием чемпиона Германии был пробит тотал 2.5 гола.

“Бавария” уверенно играет на своем поле да и соперник в этот раз подходящий, для того чтобы добыть уверенную победу. В целом же гости начали показывать неплохую игру в последних матчах и способны потерпеть поражение не с разгромным счетом. Я буду ставить на исход тотал меньше 4.5 за коэффициент 1.82.

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Прогноз на матч Тотал меньше 4.5
Коэф.: 1.82
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