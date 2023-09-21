Прогноз на матч П1(-2,5) Коэф.: 1.78 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В субботу 23 сентября на «Альянц Арене» в Мюнхене состоится матч двух команд, которые в прошлом сезоне располагались на разных концах турнирной таблицы Бундеслиги. Бавария примет в гостях скромный Бохум.

Бавария

Бавария – один из самых титулованных клубов Германии. На её счету 33 чемпионских титула, 20 Кубков Германии и 6 побед в Лиге чемпионов. В конце 2013 команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира. В 2020 году «Бавария» второй раз сделала «золотой хет-трик», став вторым клубом в истории европейского футбола, оформившим «требл» дважды. Также в Лиге чемпионов стала первым клубом в истории, которому удалось выиграть все матчи в отдельно взятом сезоне.

Бавария непрерывно побеждает в Бундеслиге начиная с сезона 2012/13, но в прошлом футбольном году «красные» заняли первое место только лишь по разнице голов по сравнению с Боруссией Дортмунд. В текущем розыгрыше «баварцы» делят первую строчку с Байер 04, у двух команд по десять очков после четырёх туров.

Бавария в этом году сменила тренера, теперь клубом руководит Томас Тухель, который до этого работал в ПСЖ и Челси. После того, как из команды ушел Роберт Левандовски и Садио Мане, летом был подписан харри Кейн, который быстро прошел адаптацию и уже забил четыре гола в четырех матчах Бундеслиги.

Бохум

Клуб один из старейших в мире, был основан в 1848 году. И хоть команда имеет очень долгую историю, но не может похвастаться большими спортивными достижениями. Дважды клуб участвовал в финале кубка Германии, где дважды проигрывал со счетом 0:1 Кельну и Айнтрахт Франкфурт. На международной арене Бохум участвовал в Кубке Интертото, а также дважды принимал участие в Кубке УЕФА.

В сезоне 2021/22 Бохум занял первое место во Второй Бундеслиге и получил путевку в высший дивизион страны, где теперь проводит третий розыгрыш кряду. В прошлом году «несгибаемые» заняли четырнадцатую строчку оторвавшись от зоны матчей плей-офф на вылет на два бала. В текущем сезоне после четырех матчей Бохум имеет три очка за три ничьи, при чем две ничьи команда расписала с нынешними участниками еврокубков – дортмундской Боруссией и Айнтрахтом.

В начале прошлого сезона Бохум подписал контракт с Томасом Лечем, который ранее работал с РБ Лейпциг. В текущем матче из-за травм команде не помогут три игрока, из которых двое с основного состава: Михаель Эссер и Лис Муссе.

Факты о матче и статистика личных встреч

Команды множество раз встречались между собой в Бундеслиге и Кубке Германии. В предыдущем сезоне Бавария дважды обыгрывала соперника «всухую», забив за два матча десять голов. А вот в сезоне 2021/22 Бохум смог обыграть Баварию (4:2), предыдущая их победа над «красными» была в 2004 году.

Прогноз на матч

Бавария считается явным фаворитом в матче, на победу гостей букмекеры дают коэффициент 23! Но не стоит забывать, что хозяева в отличии от их соперника принимают участие в еврокубках и в среду у них была игра с Манчестер Юнайтед, и эти ребята забрали довольно много сил у «баварцев». Тогда Бавария смогла закатить четыре гола «красным дьяволам», но и сама трижды пропустила. Вряд ли Бавария повторит позапрошлый разгромный матч, но уж точно крупно обыграет соперника, думаю, что даже Гарри Кейн забьет, поэтому моя ставка – фора на Баварию (-2,5) за 1,78.

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