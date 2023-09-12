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Прогноз на матч Бавария - Байер 15 сентября 2023 года

Прогноз на матч Бавария - Байер 15 сентября 2023 года
Бавария Бавария
Бундеслига Германия 15 сен 2023, 14:30 Бавария - Байер
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Германия, Munich, Альянц Арена
Байер Байер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Байер не проиграет
Коэф.: 2.25
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15 сентября 2023 года в рамках чемпионата Германии встретятся "Бавария" и "Байер". Команды сыграют в четвертом туре первенства.

Бавария:

В прошлом сезоне хозяева стали чемпионами, но с огромным трудом. Судьба титула решалась в последнем матче и чемпионами могли стать футболисты дортмундской “Боруссии”, которые не смогли на своем поле обыграть “Майнц”.

После трех туров в новом сезоне чемпион страны делит первое-второе места с леверкузенским “Байером”, набрав 9 очков и уже оторававшись на три пункта от ближайших преследователей.

Таким образом, победитель этой встречи станет единоличным лидером турнирной таблицы.

Байер:

Гости в предыдущем сезоне показали один из худших стартов в своей истории, но после смены тренера смогли финишировать в еврозоне. Действительно, после прихода Хави Алонсо, который присоединился к команде в середине прошлого сезона, Байер заиграл совсем по-другому.

В новом чемпионате "фармацевты" начали крайне уверенно, добыв три победы. Сейчас они опережают Баварию по разнице мячей и лидируют в турнирной таблице.

Интересные факты:

В последних семи матчах с участием "Баварии" было забито более 2.5 голов. Интересно, что чемпион Германии также победил в семи из восьми последних игр.

Прогноз на матч:

Бавария все равно не похожа на свой лучший образец, а значит у Байера есть шанс зацепиться как минимум за ничейный результат. Я буду ставить на то, что вторая команда не проиграет по коэффициенту 2.23.

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Прогноз на матч Байер не проиграет
Коэф.: 2.25
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