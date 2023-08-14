"Шериф"

Команда смогла не повторить судьбу БАТЭ, что не так давно доминировал в белорусском футболе, а потом сдулся. "Желто-черные" показывают себя прекрасно на внутренней арене, продолжая штамповать там титулы. Более того, в 2021-м Вернидуб сумел вывести клуб из Тирасполя, впервые в истории, в основной раунд Лиги чемпионов. И даже, выиграв там у "Шахтера" с "Реалом", уверенно занял в квартете 3-е место. Но повторить тот успех не получилось ни в 2022-м году, ни уже этим летом. Сейчас молдаване справились в экстра-тайме с первым противником по лигочемпионовской квалификации, "Фарулом", но с "Маккаби" сюжет был зеркальным: после 1-0 в Тирасполе уступили безвольно в добавленное время в Хайфе. Зато "батонов" "осы" дома просто съели - 5-1 с дублями Анкейе и Янсане (Момо, кстати, себе футбольное имя начал делать в белорусском футболе, "Ислочи"). Но и Бадоло солировал: гол и 3 ассиста.

Статистика личных встреч

"Шериф" выровнял теперь статистику. В 2007-м он побеждал в рамках Кубка Содружества, но в 2010-м, в Лиге Европы, дважды сильнее был БАТЭ.

Прогноз

Букмекеры не верят, что у белорусов получится что-то типа "хлопнуть дверью". Они поплыли еще с "Арисом", и можно подумать о форе "-1" на молдаван (коэффициент - 2,33).