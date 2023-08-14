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Прогноз на матч БАТЭ - Шериф 17 августа 2023 года

Прогноз на матч БАТЭ - Шериф 17 августа 2023 года
БАТЭ БАТЭ
Лига Европы 17 авг 2023, 14:00 БАТЭ - Шериф
-
- : -
Международные, Mezokovesd, Mezokovesdi Varosi Stadion
Шериф Шериф
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 2.33
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17 августа на "Вароши" (Мезёкёвешд) пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором БАТЭ встретится с "Шерифом". Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

БАТЭ

Клуб в этом сезоне, по большому счету, подарил только 1 неплохой отрезок. Вернувшись, по сути, случайно, в квалификацию Лиги чемпионов (с 3-го места в прошлогодней Высшей Лиги Беларуси, благодаря наказанию и солигорского "Шахтера", и "Энергетику-БГУ" за "договорняки"), там "батоны" смогли выбить первого противника, "Партизани" (и то выиграли у него 2-0 после 1-1 в Албании). Но потом подопечные Альшевского напоролись на "Арис" из Лимассола, и парни Шпилевского разгромили их дважды, 6-2 и 5-3. Более того, перебравшись уже в Лигу Европы, и там белорусы пока что показывают себя практически беззубо. Бане забил, но это типичный гол престижа. Если такой термин можно использовать в случае, если соперник в самой концовке довел до совсем уж разгромных 5-1.

"Шериф"

Команда смогла не повторить судьбу БАТЭ, что не так давно доминировал в белорусском футболе, а потом сдулся. "Желто-черные" показывают себя прекрасно на внутренней арене, продолжая штамповать там титулы. Более того, в 2021-м Вернидуб сумел вывести клуб из Тирасполя, впервые в истории, в основной раунд Лиги чемпионов. И даже, выиграв там у "Шахтера" с "Реалом", уверенно занял в квартете 3-е место. Но повторить тот успех не получилось ни в 2022-м году, ни уже этим летом. Сейчас молдаване справились в экстра-тайме с первым противником по лигочемпионовской квалификации, "Фарулом", но с "Маккаби" сюжет был зеркальным: после 1-0 в Тирасполе уступили безвольно в добавленное время в Хайфе. Зато "батонов" "осы" дома просто съели - 5-1 с дублями Анкейе и Янсане (Момо, кстати, себе футбольное имя начал делать в белорусском футболе, "Ислочи"). Но и Бадоло солировал: гол и 3 ассиста.

Статистика личных встреч

"Шериф" выровнял теперь статистику. В 2007-м он побеждал в рамках Кубка Содружества, но в 2010-м, в Лиге Европы, дважды сильнее был БАТЭ.

Прогноз

Букмекеры не верят, что у белорусов получится что-то типа "хлопнуть дверью". Они поплыли еще с "Арисом", и можно подумать о форе "-1" на молдаван (коэффициент - 2,33).

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Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 2.33
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