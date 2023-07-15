Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.79 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

18 июля на "Вароши" (Мезёкёвешд) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "БАТЭ" сыграет против "Партизани". Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

"БАТЭ"

Команда в последнее время только сдавала позиции. Некогда (причем совсем ведь недавно) безоговорочный флагман белорусского футбола сначала откатился на 2-е место, а прошлый сезон закончил на 3-й позиции в итоговой таблице. Сейчас, к слову, в рамках Высшей Лиги страны клуб из Борисова идет еще ниже, отставая не только от пары лидеров, "Немана" и минского "Динамо", но и от "Торпедо-БелАЗ" - и это еще солигорский "Шахтер" оштрафован. Именно наказание "горняков" с "Энергетиком-БГУ", наказанных за договорные поединки, и позволили "батонам" вернуться в квалификацию Лиги чемпионов. Там подопечные Альшевского, к слову, удачно проявили себя. Они даже открыли счет в Албании, но потом все-таки позволили хозяевам поля сровнять хотя бы вничью.

"Партизани" Клуб вполне может считаться флагманом местного футбола. Уже спустя год после своего основания, в 1947-м, он впервые стал чемпионом Албании. А весной оформил уже 17-й подобный титул, вернув себе "золото" после 4-летней паузы. Что не получалось практически никогда у этой команды, это что-то продемонстрировать на международной арене - Балканский кубок, довольно авторитетный в свое время, но все же региональный, выносим за скобки. Уже проход 1-го оппонента считается успехом. Но за 5 предыдущих стартов так получилось только однажды, кстати, с другим представителем постсоветского региона, "Сфынтулом" из Молдовы. Вот и с белорусами, при всех их проблемах, чуть не проиграли в домашнем поединке, сравняв счет только на 66-й минуте. Статистика личных встреч Неоднократно упомянутая ничья стала первым поединком для этой пары. Прогноз Букмекерские конторы отдают преимущество более опытным "батонам". Да, они только номинальные хозяева, но точно сильнее и опытнее. Рекомендуем ставить на победу белорусов в данном матче при "нулевой" форе (коэффициент - 1,79).

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