Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

1 августа на "Вароши"(Мезёкёвешд) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором БАТЭ встретится с "Арис" (Лимассол). Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

БАТЭ

Клуб вернулся в Лигу чемпионов, но не благодаря собственному прогрессу. На внутренней арене постепенная утрата позиций этой командой, что по инерции воспринимается как местный футбольный флагман, продолжается. Некогда штампующие чемпионство, "батоны" после пары 2-х мест в 2022-м году финишировали 3-ми - впервые с 2001-го года. Более того, сейчас, когда из-за скандалов ослаб ряд конкурентов, представитель Борисова идет только 4-м, отставая серьезно от лидеров. Но именно из-за того, что в "договорняках" уличили одновременно и солигорский "Шахтер", и "Энергетик-БГУ", подопечные Альшевского получили пропуск в квалификацию. И уже там показали, что определенный класс остался - его хватило для достойного прохода "Партизани" (1-1 в Албании, 2-0 в Венгрии, где принимали соперника). Но что случилось с киприотами?

"Арис" (Лимассол) Команда просто не могла попасться кому-то другому. Ну с кем еще дебютировать в Лиге чемпионов проекту, чей долгожданный прогресс (клуб создавали еще в 1930-м) основан на "белорусском" участии. Сначала появился новый владелец, Федоров. Потом он привел земляка,Шпилевского. У молодого специалиста была репутация перспективного специалиста, но с противоречивыми результатами. В итоге уже по итогам сезона 2021/2022 тренер впервые вывел "легкую бригаду" в еврокубки - Лигу конференций. А в следующем сезоне, в том числе за счет удачной веры в Кокорина (прибывший из Италии форвард напомнил о себе голами, став лучшим бомбардиром), оформили и историческое, первое чемпионство. Помимо титула, это позволило дебютировать в квалификации главного международного турнира. НаКипре получилось огненно: по 3 гола в каждом из таймов и итоговые 6-2. Статистика личных встреч В Лимассоле клубы впервые сыграли друг с другом. Прогноз Букмекеры ждут победы киприотов и в этом поединке. Но тут уже обе стороны могут играть в свое удовольствие - напрашивается ставка на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,98).

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