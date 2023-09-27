Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года
В рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Барселона дома встретится с Севильей. Матч пройдет на Олимпийском стадионе Барселоны 29 сентября. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.
Барселона
Барса является действующим чемпионом Испании. На старте нового сезона подопечные Хави тоже выглядят весьма солидно. Команда отлично начала в чемпионате, где делит первую позицию с соседями из Жироны, а в Лиге Чемпионов стартовала с разгромной победы над Антверпеном.
Перед этим сезоном команду пополнили несколько интересных исполнителей. В первую очередь это касается Илкая Гюндогана и Жоао Феликса. Немец пришел свободным агентом из Манчестер Сити, а Феликса взяли в аренду до конца сезона у Атлетико.
Команде вполне по силам защитить титул чемпионов Испании, но сделать это будет достаточно тяжело.
Севилья
После провала в минувшем розыгрыше Ла Лиги болельщики явно ждут улучшения результатов. Подопечным Хосе Луиса Мендилибара предстоит тяжелая работа. Клубу пока трудно даются очки во внутреннем первенстве, а выступления в Лиге Чемпионов дополнительно нагружают команду.
В чемпионате Севилья понемногу приходит в себя после трех поражений на старте. Команда уже выбралась из зоны вылета. В активе «нервионцев» 7 очков и есть матч в запасе против мадридского Атлетико, который был перенесен из-за сильных ливней.
В любом случае, Севилья потихоньку карабкается по турнирной лестнице. В предыдущем матче Ла Лиги, подопечные Мендилибара не оставили шансов Альмерии — 5:1.
Интересные факты о матче и история личных встреч
Барселона прервала во вторник свою серию из шести побед во всех турнирах, когда в гостях не сумела обыграть Мальорку. На домашнем поле каталонцы не проигрывают с мая этого года.
В Ла Лиге Севилья не побеждала уже в четырех гостевых матчах кряду.
Севилья не побеждает Барселону в рамках чемпионата с 2015 года, а последний успех в гостях датирован и вовсе 2010-м.
Последние три очных матча Барселона выиграла «всухую».
Прогноз
Думаю, что и этот поединок не станет исключением. Барселона должна уверенно побеждать гостей. А привлекательной выглядит ставка на победу хозяев с форой -1.
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