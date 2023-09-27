EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года

Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года
Барселона Барселона
Ла Лига Испания 29 сен 2023, 15:00 Барселона - Севилья
-
- : -
Испания, Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys
Севилья Севилья
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.55
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Барселона дома встретится с Севильей. Матч пройдет на Олимпийском стадионе Барселоны 29 сентября. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Барселона

Барса является действующим чемпионом Испании. На старте нового сезона подопечные Хави тоже выглядят весьма солидно. Команда отлично начала в чемпионате, где делит первую позицию с соседями из Жироны, а в Лиге Чемпионов стартовала с разгромной победы над Антверпеном.

Перед этим сезоном команду пополнили несколько интересных исполнителей. В первую очередь это касается Илкая Гюндогана и Жоао Феликса. Немец пришел свободным агентом из Манчестер Сити, а Феликса взяли в аренду до конца сезона у Атлетико.

Команде вполне по силам защитить титул чемпионов Испании, но сделать это будет достаточно тяжело.

Севилья

После провала в минувшем розыгрыше Ла Лиги болельщики явно ждут улучшения результатов. Подопечным Хосе Луиса Мендилибара предстоит тяжелая работа. Клубу пока трудно даются очки во внутреннем первенстве, а выступления в Лиге Чемпионов дополнительно нагружают команду.

В чемпионате Севилья понемногу приходит в себя после трех поражений на старте. Команда уже выбралась из зоны вылета. В активе «нервионцев» 7 очков и есть матч в запасе против мадридского Атлетико, который был перенесен из-за сильных ливней.

В любом случае, Севилья потихоньку карабкается по турнирной лестнице. В предыдущем матче Ла Лиги, подопечные Мендилибара не оставили шансов Альмерии — 5:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Барселона прервала во вторник свою серию из шести побед во всех турнирах, когда в гостях не сумела обыграть Мальорку. На домашнем поле каталонцы не проигрывают с мая этого года.

В Ла Лиге Севилья не побеждала уже в четырех гостевых матчах кряду.

Севилья не побеждает Барселону в рамках чемпионата с 2015 года, а последний успех в гостях датирован и вовсе 2010-м.

Последние три очных матча Барселона выиграла «всухую».

Прогноз

Думаю, что и этот поединок не станет исключением. Барселона должна уверенно побеждать гостей. А привлекательной выглядит ставка на победу хозяев с форой -1.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.55
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Мохун Баган - Бангалор 27 сентября 2023 года Суперлига Индия Сегодня, 10:30 Прогноз на матч Мохун Баган - Бангалор 27 сентября 2023 года Атл.Колката Коэф.: 1.92 Бенгалуру Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 27 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 27 сентября 2023 года Эмполи Коэф.: 1.6 Салернитана Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Мамелоди Сандаунз - Стелленбош 27 сентября 2023 года Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Мамелоди Сандаунз - Стелленбош 27 сентября 2023 года Сандаунс Коэф.: 1.87 Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Веен - Лейпциг 27 сентября 2023 года Кубок Германии Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Веен - Лейпциг 27 сентября 2023 года Вехен Коэф.: 1.79 РБ Лейпциг Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Ливерпуль - Лестер 27 сентября 2023 года Кубок Английской лиги Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Ливерпуль - Лестер 27 сентября 2023 года Ливерпуль Коэф.: 1.63 Лестер Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:37 Балотелли намекнул, что он бы хотел вернуться в Милан Новости футбола Сегодня, 03:12 Кубок английской лиги 2023-2024: результаты, расписание и даты каждого раунда Новости футбола Сегодня, 03:11 Микель Артета рассказал о проблемах Арсенала Новости футбола Сегодня, 02:39 Осимхен поругался с руководством Наполи Новости футбола Сегодня, 02:27 Тренер Интер Майами высказался об особом интересе фанатов к Месси Новости футбола Вчера, 17:33 ВИДЕО. Барселона потеряла очки в матче против Мальорки Новости футбола Вчера, 16:57 ВИДЕО. Манчестер Юнайтед уверенно прошел Кристал Пелес в Carabao Cup Новости футбола Вчера, 16:26 Моуриньо хочет видеть Санчо в своей команде Новости футбола Вчера, 15:53 У Барселоны есть устная договоренность с Ман Сити о покупке Кансела Новости футбола Вчера, 15:16 У главного тренера Наполи есть четыре матча на исправление ситуации
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мохун Баган - Бангалор 27 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 27 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мамелоди Сандаунз - Стелленбош 27 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Веен - Лейпциг 27 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливерпуль - Лестер 27 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер - Сассуоло 27 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад 27 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Паулу - Куритиба 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 28 сентября 2023 года Футбол 28 сен 2023 Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года