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В рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Барселона дома встретится с Севильей. Матч пройдет на Олимпийском стадионе Барселоны 29 сентября. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Барселона

Барса является действующим чемпионом Испании. На старте нового сезона подопечные Хави тоже выглядят весьма солидно. Команда отлично начала в чемпионате, где делит первую позицию с соседями из Жироны, а в Лиге Чемпионов стартовала с разгромной победы над Антверпеном.

Перед этим сезоном команду пополнили несколько интересных исполнителей. В первую очередь это касается Илкая Гюндогана и Жоао Феликса. Немец пришел свободным агентом из Манчестер Сити, а Феликса взяли в аренду до конца сезона у Атлетико.

Команде вполне по силам защитить титул чемпионов Испании, но сделать это будет достаточно тяжело.

Севилья

После провала в минувшем розыгрыше Ла Лиги болельщики явно ждут улучшения результатов. Подопечным Хосе Луиса Мендилибара предстоит тяжелая работа. Клубу пока трудно даются очки во внутреннем первенстве, а выступления в Лиге Чемпионов дополнительно нагружают команду.

В чемпионате Севилья понемногу приходит в себя после трех поражений на старте. Команда уже выбралась из зоны вылета. В активе «нервионцев» 7 очков и есть матч в запасе против мадридского Атлетико, который был перенесен из-за сильных ливней.

В любом случае, Севилья потихоньку карабкается по турнирной лестнице. В предыдущем матче Ла Лиги, подопечные Мендилибара не оставили шансов Альмерии — 5:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Барселона прервала во вторник свою серию из шести побед во всех турнирах, когда в гостях не сумела обыграть Мальорку. На домашнем поле каталонцы не проигрывают с мая этого года.

В Ла Лиге Севилья не побеждала уже в четырех гостевых матчах кряду.

Севилья не побеждает Барселону в рамках чемпионата с 2015 года, а последний успех в гостях датирован и вовсе 2010-м.

Последние три очных матча Барселона выиграла «всухую».

Прогноз

Думаю, что и этот поединок не станет исключением. Барселона должна уверенно побеждать гостей. А привлекательной выглядит ставка на победу хозяев с форой -1.

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