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Прогноз на матч Барселона - Сельта 23 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Барселона - Сельта 23 сентября 2023 года
Барселона Барселона
Ла Лига Испания 23 сен 2023, 12:30 Барселона - Сельта
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Испания, Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys
Сельта Сельта
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.85
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В субботу 23 сентября, на Олимпийском стадионе в столице Каталонии, Барселона сразится с Сельтой. Матч состоится в рамках шестого тура испанской Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по среднеевропейскому времени.

Барселона

Каталонский гранд является одной из самых успешных команд Испании. Под руководством Хави, команде удалось в прошлом сезоне опередить мадридский Реал и завоевать залотые медали первенства.

Как чемпион своей страны, клуб попал в первую корзину при жеребъевке группового этапа Лиги Чемпионов, где получил себе в соперники достаточно простую группу. На этой стадии турнира Барселоне будут противостоять бельгийский Антверпен, донецкий Шахтер и Порту из Португалии.

Старт в этом турнире дает определенные надежды болельщикам команды по всему миру. Напомню, что в первом туре Лиги Чемпионов каталонцы уничтожили бельгийского чемпиона Антверпен — 5:0. Стоит отметить, что Барселона в двух предыдущих сезонах не могла преодолеть групповой барьер, довольствуясь лишь третьим местом в группе.

Перед этим сезоном команду пополнили несколько интересных исполнителей. В первую очередь это касается Илкая Гюндогана и Жоао Феликса. Немец пришел свободным агентом из Манчестер Сити, а Феликса взяли в аренду до конца сезона у Атлетико.

Качественное усиление и неплохая форма команды на старте сезона, дают право рассчитывать на гораздо более успешное выступление, чем в предыдущие годы, в главном клубном турнире Старого Света.

Сельта

Сельта на протяжении достаточно длинного периода времени считается крепким середняком испанского чемпионата и периодически заглядывает в еврокубки.

Под руководством именитого Рафаэля Бенитеса «небесные» не совсем удачно стартовали в новом сезоне. Команда проиграла все три домашних матча (Мальорке, Реалу и Осасуне) при этом не забив ни разу. С четырьмя очками в активе Сельта разместилась на 16-й позиции.

Что касается трансферной кампании, то тут можно отметить выкуп нападающего Ромы Карлоса Переса после годичной аренды. Игрок сумел себя зарекомендовать в матчах прошлого чемпионата и забить несколько важных мячей.

Ну и надо упомянуть продажу молодого полузащитника Габри Вейга в саудовский Аль-Ахли за 40 миллионов евро. Парень в прошлом году, наряду с ветераном Яго Аспасом, был настоящим лидером команды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Барселона не проигрывает в шести последних поединках. Предыдущее поражение было как раз от Сельты, в последнем туре минувшего чемпионата.

Каталонцы два крайних матча выиграли с одинаковым счетом 5:0.

В результатах Сельты позитива меньше. Лишь одна победа в пяти матчах нынешнего сезона, разница мячей 4:7.

Если брать во внимание последние 10 очных встреч, то тут небольшой перевес у Барсы — 5:3 и две ничьи. Кстати, только в трех матчах из десяти команды не пробили Тотал Больше 2.5.

Прогноз

Барселона действительно выглядит безоговорочным фаворитом в этом матче. Думаю, что им вполне по силам продолжить победную серию. Голов тоже должно быть много, поэтому поставлю на Тотал Больше 3.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.85
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