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Прогноз на матч Барселона - Бетис 16 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Барселона - Бетис 16 сентября 2023 года
Барселона Барселона
Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Барселона - Бетис
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Испания, Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys
Бетис Бетис
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.65
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В пятом туре чемпионата Испании 16 сентября состоится матч между командами "Барселона" и "Бетис". У гостей начало сезона выдалось провальным и сейчас им необходимо набрать очки в матче с действующим чемпионом страны.

Барселона

В первом туре команда допустила оплошность и сыграла вничью с “Хетафе”. Из-за такого результата каталонцы вынуждены быть в роли догоняющих, так как “Реал” пока очков не терял.

После провала на старте сезона “Барселона” выиграла три последующих матча, но отставание от лидера остается на уровне двух очков.

В этой встрече хозяева поля ожидают легкую победу и кроме такого результата вряд ли их что-то устроит.

Бетис

Команда из Севильи в первых четырех матчах сезона добыла две победы, раз сыграла вничью и один раз проиграла. Сейчас в ее активе семь набранных очков и седьмое место в турнирной таблице.

“Бетис” уже давно ставит высокие задачи на сезон, хотя попасть в первую четверку команд им пока не удается.

Скорее всего, после этой встрече “Бетис” опустится в турнирной таблице, так как обыграть “Барселону” на ее поле это максимально сложная задача.

Интересные факты:

"Барселона" выиграла последние три матча и забила как минимум два гола в последних трех матчах.

Прогноз на игру "Барселона" - "Бетис":

Соперники имеют разные планы и цели на сезон, но точно легкой прогулки для “Барселоны” не будет. На стороне каталонцев кроме сильного состава еще и фактор домашнего поля, что повышает их шансы на успех.

Мне кажется, что гости будут больше играть от обороны и много голов здесь не забьют. Буду ставить на тотал матча меньше 3 за коэффициент 1,65.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.65
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