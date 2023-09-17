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Прогноз на матч Барселона - Антверпен 19 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Барселона - Антверпен 19 сентября 2023 года
Барселона Барселона
Лига Чемпионов 19 сен 2023, 15:00 Барселона - Антверпен
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Международные, Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys
Антверпен Антверпен
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.84
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19 сентября на "Эстадио Олимпико" (Барселона) пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором "Барселона" встретится с "Антверпеном". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Барселона"

Клуб приступает к новому лигочемпионовскому циклу, помня о феерически неудачном выступлении и в 2021-м, и в 2022-м году. "Сине-гранатовые" ухитрились дважды кряду финишировать только третьими в группе, отправляясь в Лигу Европы (где тоже не задерживались). С другой стороны, возможно, именно избавление от международной нагрузки и позволило Хави и его подопечным взять наконец-то оформить титулы, сначала Суперкубок, а потом и Примеру. Но, конечно, сейчас от команды, тем более что неплохо усилившейся за лето, ждут прорыва. Тем более что сейчас компания подобралась явно более "удобоваримая": наконец-то без "Баварии", да и прошлогоднего обидчика, "Интера", но с бельгийцами, "Порту" и донецким "Шахтером". Тут "кулес" надо бы становиться, по хорошему, вообще первыми.

"Антверпен"

Команда по праву считается историческим грандом бельгийского футбола. Но потом было долгое прозябание, после которого постепенно отвоевывались позиции. Сначала получилось просто вернуться в Жупилер-Лигу, потом - выиграли трофей в виде кубка Бельгии, и начали более-менее стабильно стартовать на евроарене. Но особняком стоит прошлый сезон, когда голландская пара из спортивного директора, Овермарса, и тренера, ван Боммела, привела "великих старых" к "золотому дублю". А новый спортивный год начался с выигрыша Суперкубка страны. Кроме того, в квалификации Лиги чемпионов получилось справиться с АЕКом. Дома единственный гол забил опытный Янссен, а потом в Афинах за счет мяча и ассиста Баликвиши прибавили еще и 2-1.

Статистика личных встреч

"Барселона" впервые принимает на своем поле "Антверпен". Но помним, что в сезоне 2005/2006 ван Боммел играл в составе "кулес".

Прогноз

Букмекеры считают явным фаворитом пары "больше чем клуб". Тут рекомендуем ставить на то, что Хави сможет обыграть ван Боммела при форе "-2 гола" (коэффициент - 1,84).

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Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.84
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