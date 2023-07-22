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Прогноз на матч Баия - Коринтианс 23 июля 2023 года

Прогноз на матч Баия - Коринтианс 23 июля 2023 года
Баия Баия
Серия A Бразилия Сегодня, 17:30 Баия - Коринтианс
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Бразилия,
Коринтианс Коринтианс
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Коринтианс
Коэф.: 2.6
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В ночь на 23 июля состоится матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором Баия сыграет против Коринтианс-СП.

Баия

Перед матчем с грандом бразильского футбола команда опережает зону вылета всего на одно очко и не знает вкуса побед в последних 6 матчах. Недавно они потерпели поражение от Атлетико Паранаэнсе, Гремио и Флуминенсе.

Даже несмотря на соседство по турнирной таблице с Коринтиансом, у хозяев поля вряд ли будут шансы на успех.

Коринтианс-СП

В последних матчах команда выглядела очень даже неплохо. Она выиграли 4 игры подряд у сильных соперников, таких как Атлетико Минейро, Америка Минейро и Университарио.

При этом команда успевает играть и на международной арене, что иногда и сказывается на негативных результатах во внутреннем чемпионате.

Сейчас команда идет на 14-м месте с четырьмя победами в 15 матчах.

Статистика и история встреч

Всего между собой команды провели 54 очных противостояния. На счету Баии всего 14 побед, в то время как футболисты Коринтианса брали верх над оппонентом в 24 случаях.

В последний раз Баия обыгрывала Коринтианс на своем поле в 2021 году. Тогда был зафиксирован счет 2:1.

Прогноз

Баия лишь недавно вернулась в Серию А и пока команда присматривается к элитному дивизиону. В своих предыдущих встречах «Коринтианс» показал хорошую игру, выиграв 3-1 и сыграв вничью 0-0. Есть все предпосылки рассчитывать, что гости не только не проиграют, но и имеют хорошие шансы на победу. Будем ставить на исход - победа второй команды.

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Прогноз на матч Победа Коринтианс
Коэф.: 2.6
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