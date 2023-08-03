Прогноз на матч Победа Баия Коэф.: 1.97 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

7 августа на "Арена Фонте Нова" (Сальвадор) пройдет матч 18-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Баия" встретится с "Америкой Минейро". Старт поединка запланирован на 00:30 по европейскому времени.

"Баия"

Клуб в начале века на пару лет был вынужден отправиться в 3-й дивизион страны. Больше так низко "трехцветные" не падали. Но, например, в прошлом сезоне получилось подняться в Серию А только с 4-го места. И, безусловно, сейчас задача для аутсайдера очевидна. Нужно просто не вылететь назад, в Серию В. Пока что не особенно получается - "триколор" застрял в квартете вылетающих. Всего получилось выиграть трижды за 17 сыгранных поединках. Причем сразу дважды кряду выиграли в начале мае, после чего побеждали только "Палмейрас" - сенсационные 1-0 в конце июня. Впрочем, не стоит ставить крест на этом коллективе. В 4-х крайних поединках Бразилейрао было зафиксировано ничьи, в том числе разделить очки получилось не только с "Куябой", но и с "Коринтианс" и "Сан-Паулу" - с обоими последними обошлись без голов.

"Америка Минейро" Команда скакала между дивизионами даже чаще, чем ее следующий противник. Например, в 3-м дивизиона она проторчала 4 сезона кряду, в интервале 2005-2009. Тем более выдающимся получился результат прошлого года, когда "кролики" смогли финишировать в топ-10. Это позволило пройти в Копу Судамерикана, где бразильцы остаются и сейчас - как раз проходит 1/8 финала, где приходится играть с "Ред Булл Брагантино". В кубке страны дошли до четвертьфинала, где проиграли только в серии пенальти "Коринтианс". Но при этом на уровне чемпионата откровенно слабы и снова болтаются около дна таблицы. Обе победы пришлись на стык весны и лета. До этого отрезка было только 1 очко в 6 турах. А уже после, летом, взяли 3 ничьи при 4-х поражениях, в том числе 1-4 в крайнем поединке, от "Палмейрас". Статистика личных встреч В последний раз стороны пересекались в 2021-м году. Тогда "Америка Минейро" смогла вырвать победу на выезде, 4-3, но ограничилась только ничьей дома. Прогноз Букмекеры понимают, что это классическая битва за 6 очков. Рискнем предположить, что хозяева возьмут важную победу (коэффициент - 1,97).

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