EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Байер - Дармштадт 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Байер - Дармштадт 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Байер - Дармштадт 2 сентября 2023 года
Байер Байер
Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Байер - СК Дармштадт
-
- : -
Германия, Leverkusen, БайАрена
СК Дармштадт СК Дармштадт
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги Байер примет на своем поле Дармштадт. Встреча состоится 2 сентября в Леверкузене.

Байер

Старт нового сезона выдался фантастическим для “фармацевтов”. На старте чемпионата они добыли две победы над "Лейпцигом" и "Менхенгладбахом", забив обоим соперникам по три мяча.

По итогам двух туров Байер расположился на второй строчке в турнирной таблице и после таких уверенных побед его не грех считать одним из фаворитов нового сезона.

В прошлом сезоне "фармацевты" провели немало времени в районе зоны вылета, но в итоге финишировали на шестой строчке в турнирной таблице после прихода тренера Хаби Алонсо.

Дармштадт

Команда спустя несколько лет вернулась Бундеслигу и есть очень стойкое мнение, что новая попытка заиграть в элите немецкого футбола закончится так же, как и предыдущие - возвращением обратно.

В первых двух турах команда не набрала ни одного очка – они проиграли "Униону" и "Айнтрахту".

По прогнозам букмекеров, "Дармштадт" и "Вердер" являются главными кандидатами на вылет, в то время как остальные команды еще будут бороться.

Интересные факты

В последних четырех матчах с участием "Байера" был пробит тотал 2.5 гола, в то время как "Дармштадту" не удалось выиграть последние 5 матчей в Бундеслиге.

Прогноз на игру Байер - Дармштадт

Хозяева поля находятся в отличной форме и встречаются с явным аутсайдером. В победе Байера нет сомнений, но я сделают ставку на их победу с форой -1.5 с коэффициентом 1.70.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Суонси- Бристоль Сити 2 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 07:30 Прогноз на матч Суонси- Бристоль Сити 2 сентября 2023 года Суонси Коэф.: 1.77 Бристоль Сити Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Сандерленд - Саутгемптон 2 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 07:30 Прогноз на матч Сандерленд - Саутгемптон 2 сентября 2023 года Сандерленд Коэф.: 1.77 Саутгемптон Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Бирмингем - Миллуол 2 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 07:30 Прогноз на матч Бирмингем - Миллуол 2 сентября 2023 года Бирмингем Коэф.: 1.77 Миллуолл Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2 сентября 2023 года Премьер-лига Англия Сегодня, 07:30 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2 сентября 2023 года Шеффилд Юнайтед Коэф.: 1.67 Эвертон Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Ипсвич Таун - Кардифф Сити 2 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Ипсвич Таун - Кардифф Сити 2 сентября 2023 года Ипсвич Таун Коэф.: 1.65 Кардифф Сити Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Вчера, 17:25 Фелиш и Канселу в Барселоне, Фати - в Брайтоне. Последний день трансферного окна: как это было Новости футбола Вчера, 17:02 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура Новости футбола Вчера, 17:02 Милан в меньшинстве побеждает Рому Новости футбола Вчера, 16:40 Боруссия теряет победу в матче с новичком Бундеслиги Новости футбола Вчера, 16:20 Хет-три Митровича приносит Аль-Хилалу победу над Аль-Иттихадом Бензема Новости футбола Вчера, 16:17 Барселона объявила о трансфере Жоау Феликса Новости футбола Вчера, 14:37 Челси продал Каллума Хадсона-Одои Ноттингему Новости футбола Вчера, 14:00 Джонни Эванс вернулся в Манчестер Юнайтед Новости футбола Вчера, 13:03 Коло Муани не переедет в ПСЖ в это трансферное окно Новости футбола Вчера, 12:29 Реал - Хетафе: где и когда смотреть онлайн матч Ла Лиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Суонси- Бристоль Сити 2 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сандерленд - Саутгемптон 2 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бирмингем - Миллуол 2 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Байер - Дармштадт 2 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич Таун - Кардифф Сити 2 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Бромвич - Хаддерсфилд 2 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сток Сити - Престон 2 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ротерхэм - Норвич Сити 2 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Плимут - Блэкберн 2 сентября 2023 года