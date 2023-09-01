Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги Байер примет на своем поле Дармштадт. Встреча состоится 2 сентября в Леверкузене.

Байер

Старт нового сезона выдался фантастическим для “фармацевтов”. На старте чемпионата они добыли две победы над "Лейпцигом" и "Менхенгладбахом", забив обоим соперникам по три мяча.

По итогам двух туров Байер расположился на второй строчке в турнирной таблице и после таких уверенных побед его не грех считать одним из фаворитов нового сезона.

В прошлом сезоне "фармацевты" провели немало времени в районе зоны вылета, но в итоге финишировали на шестой строчке в турнирной таблице после прихода тренера Хаби Алонсо.

Дармштадт

Команда спустя несколько лет вернулась Бундеслигу и есть очень стойкое мнение, что новая попытка заиграть в элите немецкого футбола закончится так же, как и предыдущие - возвращением обратно.

В первых двух турах команда не набрала ни одного очка – они проиграли "Униону" и "Айнтрахту".

По прогнозам букмекеров, "Дармштадт" и "Вердер" являются главными кандидатами на вылет, в то время как остальные команды еще будут бороться.

Интересные факты

В последних четырех матчах с участием "Байера" был пробит тотал 2.5 гола, в то время как "Дармштадту" не удалось выиграть последние 5 матчей в Бундеслиге.

Прогноз на игру Байер - Дармштадт

Хозяева поля находятся в отличной форме и встречаются с явным аутсайдером. В победе Байера нет сомнений, но я сделают ставку на их победу с форой -1.5 с коэффициентом 1.70.

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