12 июля состоится матч квалификации Лиги конференций УЕФА между фарерским "Б36 Торсхавн" и эстонским "Пайде". Встреча начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Б36 Торсхавн"

Команда представляет скромные Фарерские острова и в этом противостоянии, по мнению букмекеров, является фаворитом.

В национальном первенстве "Б36 Торсхавн" в настоящее время занимает второе место по итогам 16 туров. В целом коллектив показывает хорошие результаты, имея 12 побед и 4 поражения, с разницей забитых и пропущенных мячей 34-15.

"Пайде"

У этой команды дела идут крайне неудачно. После успешного сезона, сейчас коллектив упал в нижнюю половину турнирной таблицы. В 20-ти матчах чемпионата Испании “Пайде” добыл лишь четыре победы при шести поражениях. Еще 10 матчей завершились вничью.

Статистика букмекеров и история противостояния

В последних шести матчах с участием "Б36 Торсхавна" был пробит “тотал больше". В четырех случаях заходила ставка "обе забьют и ТБ (2,5)". Также стоит обратить внимание на тот факт, что очень часто в этом сезоне "Б36 Торсхавн" превышает показатель “индивидуальный тотал больше 1,5 гола” в домашних матчах.

Как можно было заметить из нашего прогноза, половина всех матчей "Пайде" завершилась вничью. Кроме того, команда мало забивает и пропускает. Прогноз на "тотал меньше (2,5)" был успешен в восьми из девяти последних матчей.

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Прогноз на матч

На победу “Б36 Торсхавн” можно поставить с коэффициентом 2,32, но и в этом есть большой риск. Не исключено, что гости “засушат” и выстоят на поле гостей, добыв такую любимую для себя ничью.

Мы же предлагаем поставить на исход "тотал меньше 2.5" коэффициентом 1,77.