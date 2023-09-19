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Прогноз на матч Аякс - Марсель 21 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Аякс - Марсель 21 сентября 2023 года
Аякс Аякс
Лига Европы 21 сен 2023, 15:00 Аякс - Марсель
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- : -
Международные, Amsterdam, Йохан Кройф Арена
Марсель Марсель
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.57
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Если брать во внимание имена команд, то поединок Аякса с Марселем можно считать одним из самых привлекательных для болельщика в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Команды выйдут на поле Йохан Кройф Арены вечером 21 сентября, начало матча запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Аякс

Столичная команда является самым титулованным клубом страны. Имеет за плечами опыт побед в самом престижном клубном турнире Европы — Лиге Чемпионов. Кузница талантов в европейском футболе.

Если не брать во внимание предыдущий сезон, Аякс трижды подряд становился чемпионом Нидерландов, а также лидировал в чемпионате в сезоне 2019/2020, который из-за вспышки коронавируса не доиграли.

Прошлый сезон Аякс закончил на третьем месте в Эредивизи, пропустив вперед Фейенорд и ПСВ Эйндховен, что дало право стартовать с плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Нидерландцы успешно справились с этой задачей, сломив сопротивление болгарского Лудогорца.

На данный момент Аякс расположился в середине таблицы домашнего чемпионата. Команда успела обыграть Хераклес 4:1 и уступить в предыдущем матче Твенте — 1:3. Между этими матчами было зафиксировано две ничьи со скромными Эксельсиором (2:2) и Ситтардом (0:0).

Уверенно можно сказать, что точно не такого старта ждали болельщики «красно-белых».

Марсель

Куда лучше на внутренней арене дела обстоят у Марселя. В чемпионате команда после пяти туров остается непобежденной, а лидеру чемпионата Монако уступает лишь два пункта.

Пока сложно сказать, как на результатах сказалась недавняя смена главного тренера. Напомню, что в начале сезона Игора Тудора на этом посту сменил испанец Марселино.

«Провансальцы», как и Аякс, минувший сезон в домашнем первенстве завершили на третьей строчке. Благодаря этому Марсель стартовал в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов, где сенсационно был бит греческим Панатинаикосом. Вылет с данной стадии позволил французам сразу принять участие в групповом турнире Лиги Европы.

Аяксу и Марселю компанию в группе B составят британский Брайтон и АЕК с Афин. Поэтому, считаю, что это самый интересный квартет во втором по значимости евротурнире.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Аякс не может выграть уже три матча кряду, в которых сумел забить лишь один гол.

Марсель же наоборот, проиграл лишь один матч вышеупомянутому Панатинаикосу. После этого имеет действующую шестиматчевую беспроигрышную серию.

На оффициальном уровне команды встречались 4 раза. Сначала в 1/8 финала Кубка Европейских Чемпионов в сезоне 1971/1972 — Аякс победил в обеих матчах, а затем в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2008/2009. В этом случае команды обменялись домашними победами, а в овертайме сильнее оказался Марсель.

Стоит отметить, что во всех четырех очных матчах команды обязательно забивали в ворота друг друга.

Прогноз

Учитывая исторические факты и нынешнюю форму команд, ставить буду на Обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.57
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