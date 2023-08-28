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Прогноз на матч Аякс - Лудогорец 31 августа 2023 года

Прогноз на матч Аякс - Лудогорец 31 августа 2023 года
Аякс Аякс
Лига Европы 31 авг 2023, 14:00 Аякс - Лудогорец Разград
-
- : -
Международные, Amsterdam, Йохан Кройф Арена
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
Обзор Н2Н Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.98
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31 августа на "Йохан Кройфф Арена" (Амстердам) пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы, в котором "Аякс" встретится с "Лудогорцем". Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

"Аякс"

Клуб год назад не только устроил типичную для себя распродажу, но и отпустил Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед". То ли это так сказалось, то ли в целом в проекте уже все начало рассыпаться (достаточно посмотреть, как коллектив покинули игроки типа Блинда-младшего, разрывая контракты), но после пары лет чемпионства гранд откатился на 3-е место в Эредивизии. И не особенно верит в его камбэк. Снова уходят игроки, в том числе Тадич и вовсе бесплатно. Новый наставник, Морис Стейн, уже успел потерять очки в рамках национального чемпионата, не выиграв у "Эксельсиора" - более того, фаворит там сровнял лишь на 72-й минуте. На таком фоне отдушиной был старт в квалификации Лиги Европы в виде 4-1 в Разграде. Но герой того поединка, Кудус, что оформил хет-трик в Болгарии, уже продан в "Вест Хэм".

"Лудогорец"

Команда смогла удержать лидирующие позиции в болгарском футболе. Хотя в прошлом сезоне это было неожиданно сложно, отрыв от софийского ЦСКА в итоге был минимален. Неудачи продолжаются и сейчас. На внутренней арене "орлите" ухитрились уже проиграть дважды в 6 первых турах. В квалификации Лиги чемпионов, с трудом пройдя "Балкани" (разгромили его дома после 0-2 в Косово), центральноевропейский гранд уступил "Олимпии", не выиграв у нее на своем поле и уступив в Любляне. Вылетев в Лигу Европы, там подопечные Ивайло Петева начали с 1-2 в Казахстане. Но в ответном поединке снова собрались и разгромили "Астану". Но понятно, что с голландцами на такое нет никаких шансов.

Статистика личных встреч

Впервые болгарский гранд получит шанс сыграть на легендарной арене в Амстердаме.

Прогноз

Букмекеры считают, что голландский гранд одержит новую разгромную победу. Но матч превратился в формальность, так что ждем просто яркого футбола и ставим на "тотал больше 3,5 голов" (коэффициент - 1,98).

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Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.98
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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