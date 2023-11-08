Прогноз на матч Аякс — Брайтон 9 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.5 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы встретятся амстердамский "Аякс" и английский "Брайтон". Команды, на удивление, носят статус аутсайдеров в своей группе, но еще не потеряли шансы на то, чтобы выйти из нее.

"Аякс"

Гранд из Нидерландов показывает просто ужасные результаты в этом сезоне как на внутренней арене, так и в Европе. Команда занимает последнее место в турнирной таблице своей группы после трех туров, заработав всего два очка.

В чемпионате Нидерландов у Аякса все тоже ужасно, однако в последних играх что-то начало налаживаться и со дна турнирной таблицы они поднялись на 11-ю позицию после двух побед.

"Брайтон"

Этот скромный английский клуб занимает третье место в группе после трех матчей, имея в своем активе три очка.

На данный момент в активе “чаек” серия из пяти игр без побед в национальном чемпионате. Из-за неудачных выступлений в английской Премьер-лиге Брайтон опустился на седьмое место, но при этом в целом игра команды выглядит яркой и результативной, несмотря на результаты.

Статистика и прогноз на матч

"Брайтон" - фаворит матча по мнению букмекеров и с этим сложно не согласится. В то же время "Аякс" выиграл два последних матча со счетом 6:1.

В первой игре англичане были сильнее и праздновали победу со счетом 2:0.

Возможно, этот матч должен порадовать фанатов обилием забитых мячей. Пускай на бумаге команда из Амстердама является аутсайдером, но они постепенно оправляются после плохого старта. Буду ставить на общий тотал голов больше 2,5.

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