Прогноз на матч Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.82 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном турнире Евро 13 октября 2023 года сыграют Австрия и Бельгия. Это будет встреча лидеров группы F и победа в этой игре одной из команд гарантирует место в финальном турнире Евро.

Австрия

В первом матче между австрийцы на выезде смогли устоять против главного фаворита группы. Он завершился вничью 1:1. Обе команды выиграли остальные четыре игры и в общей сложности набрали по 13 очков. Сейчас Австрия идет на втором месте, уступая Бельгии по разнице голов.

Третье место в группе занимает сборная Швеции, отстающая уже на семь очков и имеющая только теоретические шансы на второе место.

Бельгия

Как мы уже писали, бельгийская команда не показала себя как фаворит в первом матче с австрийцами. Теперь бельгийцам следует опасаться, так как австрийцы на своем поле играют еще сильнее.

В любом случае, как для Бельгии, так и для Австрии очень важно победить, чтобы выйти в финальный турнир Евро с первого места.

Прогноз на игру Австрия – Бельгия

В 15 очных встречах счет Австрия имеет тотальное преимущество. Они выиграли девять раз против двух побед у Бельгии. По рейтингу ФИФА Австрия занимает 25-е место, а Бельгия - 5-е.

Бельгийцы – фавориты встречи, судя по прогнозам букмекеров. Но стоит напомнить, что эта встреча важна для обеих команд и тут ожидать зрелищной игры вряд ли придется.

Обе команды очень хорошо проявили себя в обороне и редко пропускают мячи. Буду ставить на тотал менее 2,5 гола за коэффициент 1,82.

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