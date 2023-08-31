Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.86 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

3 сентября на "Ванда Метрополитано" (Мадрид) пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором "Атлетико" встретится с "Севильей". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Атлетико"

Клуб смог установить свой исторический рекорд в прошлом туре. Он обыграл вроде бы крепкого и организованного соперника, "Райо Вальекано", со счетом 7-0. Никогда ранее за все десятилетия столичный клуб так никого не громил. Любопытно, что, забив трижды к 36-й минуте, потом "матрасники" замолчали аж до 73-й, и только потом их снова прорвало. Но не стоит забывать, что перед этим "Чоло-Тим" так ничего и не забили в ворота "Бетиса" на выезде, закончив выезд в Севилью нулевой ничьей. Так что уже сейчас Диего Симеоне со своими подопечными отстают от врага и соседа, "Реала". Впрочем, только "сливочные" в этой темпораде очков не теряли, все остальные же успели хотя бы разок вничью сыграть. В том числе те же 7 баллов у "Барселоны".

"Севилья" Команда вроде бы весной, получив уже 3-го тренера за прошлый сезон, нашла свою игру. Она смогла заметно прибавить в Примере (что, впрочем, всего лишь означало, что завсегдатай квартета лидеров смог отползти от опасной зоны и перестал рисковать падением в Сегунду) и, главное, спас в целом темпораду очередной победой в Лиге Европы. Но сейчас можно более-менее хвалить за Суперкубок УЕФА, где были шансы выиграть у самого "Манчестер Сити" - тот не без труда сровнял счет, а потом выиграл по серии послематчевых пенальти. Но в Примере все у Мендилибара не задалось с самого старта, с поражения дома 1-2 "Валенсии". После этого они еще и с "Алавесом" и "Жироной" постоянно забивали на 1 гол меньше, в итоге пока идя без очков. Статистика личных встреч У "Севильи" было 7 очков в 3-х поединках 2021-2022 года. Но в прошлом сезоне "Атлетико" оказался сильнее в обоих матчах. Прогноз Букмекеры допускают, что "Атлетико" вряд ли повторит разгром прошлого тура. Но он должен такую "Севилью" обыгрывать не минимально - ставим на фору "-1,0 голов" на "Чоло-Тим" (коэффициент - 1,86).

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