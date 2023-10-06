Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад 8 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках девятого тура испанской Ла Лиги Атлетико будет принимать Реал Сосьедад. Матч пройдет в воскресенье 8 октября стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. Начало встречи запланировано на 16:15 по среднеевропейскому времени.

Атлетико

Атлетико начал довольно неплохо новый сезон. Команда стартовала в Лиге Чемпионов с выездной ничьи против итальянского Лацио и домашней победы над Фейенордом, а в чемпионате набрала достаточно хороший темп.

Если не считать провального матча с Валенсией, в котором Атлетико потерпел единственное поражение в сезоне, начало сезона можно считать успешным. Стоит отметить, что неплохую форму набрал форвард «матрасников» Альваро Мората. Испанец забил уже 5 голов в 6 матчах Ла Лиги. Подопечные Симеоне занимают четвертую позицию в чемпионате, имея 16 очков в своем активе.

Реал Сосьедад

Реал Сосьедад — это команда из города Сан-Себастьян, что в Стране Басков. Клуб представляет собой достаточно большую силу в Испании и является опытным еврокубковым бойцом. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в Ла Лиге, что дало право ей выступать в Лиге Чемпионов.

На старте розыгрыша самого престижного турнира Европы, Сосьедад расписал домашнюю ничью с миланским Интером, а затем в гостях обіграл неуступчивый Зальцбург. На внутренней арене дела тоже идут неплохо. Баски проиграли только мадридскому Реалу и забивают в среднем по 2 гола за игру. Добавлю, что команда расположилась на 5 месте в таблице Ла Лиги после восьми туров.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сосьедад в пяти матчах кряду не знает поражений.

Атлетико на своем поле выиграл уже 13 матчей подряд.

Атлетико не уступает баскам на своем поле уже более 10 лет.

Прогноз

Думаю, Атлетико в силах продлить такую приятную для себя серию в домашних матчах против Сосьедада. Однако игровая форма гостей вынуждает сомневаться. Поэтому сделаю альтернативную ставку на Тотал Больше 2.

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