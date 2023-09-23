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Прогноз на матч Атлетико Мадрид - Реал Мадрид 24 сентября 2023

Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
Прогноз на матч Атлетико Мадрид - Реал Мадрид 24 сентября 2023
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Ла Лига Испания 24 сен 2023, 15:00 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид
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Испания, Madrid, Ванда Метрополитано
Реал Мадрид Реал Мадрид
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В воскресенье, 24 сентября, в столице Испании состоится одно из главных событий первого полугодия в испанском футболе: Атлетико и Реал сойдутся в дерби. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Атлетико Мадрид

На старте текущего сезона приходилось слышать мнение, что Атлетико готов вернуть себе статус одного из претендентов на чемпионский титул. После триумфального чемпионата 2020/2021 “индейцы” становились только третьими два года подряд, в лучшем случае претендуя лишь на вторую позицию.

Но что-то пошло не так с самого начала: дожать Гранаду удалось лишь в заключительные двадцать минут, забить Бетису не удалось вовсе, порадовала команда лишь в игре с Райо Вальекано, когда выиграла 7:0. В первой игре после международной паузы в сентябре “индейцы” без шансов уступили Валенсии 0:3.

Не удалось реабилитироваться и в Лиге чемпионов. В середине текущей недели Атлетико приехал к Лацио и выигрывал до последних секунд 1:0. Однако в финальной атаке голкипер соперника Иван Проведель забил гол, который завершил игру вничью.

Реал Мадрид

Реал в прошлом сезоне выиграл Кубок Испании и клубный Чемпионат мира. Однако в главных для себя турнирах “меренги” остались без трофеев: Лиге чемпионов и Ла Лиге. Поэтому на текущий сезон клуб возлагает большие надежды. Тем более, если у тебя есть Джуд Беллингем: британский полузащитник только этим летом присоединился к Реалу, но времени на адаптацию ему много не понадобилось: на данный момент на его счету шесть голов в шести матчах за клуб.

Без Беллингема не было бы многих побед на старте текущего сезона. Например, посреди текущей недели Реал обыграл Унион Берлин только благодаря голу Джуда. Перед международной паузой англичанин забил победные голы в ворота Хетафе, Сельты и помог победить Альмерию. Без всех этих голов о борьбе за лидерство можно было и не мечтать.

Интересные факты о матче и история личных встреч

На счету Реала практически в два раза больше побед в дерби Мадрида, чем у Атлетико. Правда, “индейцы” регулярно кусают своего более статусного соперника. Например, в прошлом сезоне Команда Симеоне сыграла на “Сантьяго Бернабеу” вничью 1:1, а сезоном ранее уже на своем поле победила.

Джуд Беллингем вместе с Робертом Левандовски возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги. Однако у Атлетико есть свой козырь. Альваро Мората в текущем сезоне забивает в среднем каждые 76 минут.

Прогноз

Букмекеры не рискуют называть одну из команд фаворитом противостояния. Однако мощные линии нападения и не всегда удачные надежная защита обещают нам результативный футбол.

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