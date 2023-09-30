Прогноз на матч Атлетико - Кадис 1 октября 2023 года

Прогноз на матч П2(+1.5) Коэф.: 1.81 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В восьмом туре чемпионата Испании, который состоится 1 октября 2023 года, состоится матч между командами "Атлетико" и "Кадис". Один из претендентов на медали встретится с одной из сенсаций нового сезона.

Атлетико

Хозяева пока занимают пятое место и надеются вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы после последних побед. У “Атлетико” было лишь одно поражение в новом сезоне – от “Валенсии”.

После этого "матрасники" сумели перестроить свою игру и даже победили “Реал”. Уже после они уверенно обыграли “Осасуну”. Сейчас они отстают на один балл от "Атлетика" Бильбао с одной игрой в запасе.

Кадис

Эта команда играет выше всякой похвалы в новом сезоне. Футболисты однозначно успешно справляются с задачами и занимают девятое место. Интересно, что в прошлом сезоне “Кадис” финишировал на 14-м месте.

Большинство очков “Кадис" набрал дома, но им пришлось играть сильными командами, такими как "Барселона", "Атлетик" и "Бетис".

Впереди у “Кадиса” очередная гостевая игра с фаворитом чемпионата. Однако от команды никто и не ожидает многого, им будет достаточно сосредоточиться на игре на своем поле.

Прогноз на матч

Интересно, что в 10 из последних 12 матчей с участием "Кадиса" не было забито более 2.5 голов. Также стоит обратить внимание, что "Атлетико" выиграл последние 4 домашних матча против "Кадиса".

У “Атлетико” на неделе игра в Лиге чемпионов против "Фейеноорда". По этой причине “матрасники” могут не играть на полную силу с “Кадисом”. Буду ставить на победу "Кадиса" с форой +1.5 по коэффициенту 1.81.

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