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Прогноз на матч Атлетико - Гранада 14 августа 2023 года

Прогноз на матч Атлетико - Гранада 14 августа 2023 года
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Ла Лига Испания 14 авг 2023, 15:30 Атлетико Мадрид - Гранада
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Испания, Madrid, Ванда Метрополитано
Гранада Гранада
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.909
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14 августа на "Ванда Метрополитано" (Мадрид) пройдет матч 1-го тура Примеры, в котором "Атлетико" встретится с "Гранадой". Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.

"Атлетико"

Клуб неудачно начинал прошлый сезон - как и предыдущий. Символом тех проблем стало 4-е место в группе Лиги чемпионов в не самой сложной компании, с "Байером", "Порту" и "Брюгге". Впрочем, как часто бывало, Диего Симеоне смог исправить ситуацию, и в итоге его подопечные даже чуть не отобрали у притормозившего соседа, "Реала", 2-е место. Но весенние "салочки" закончились тем, что "сливочные" набрали на 1 очко больше. Сейчас аргентинец традиционно обновил состав, впрочем, это скорее сброс балласта, от своего же сына, Джулиано, и до Жоау Феликса, что с января играл в аренде в "Челси". А вот в плане пополнения качественно укрепили оборону, подписав Сеюнджу, Аспиликуэту и Хави Галана. Но, конечно же, стоило хотя бы кого-то подписать в другие линии, но там переговоры затянулись и застопорились.

"Гранада"

Команда в последние годы то поднималась в Примеру, то теряла прописку там. Прошлый подъем был триумфальным, "насриды" взяли 7-е место, а с ним - и пропуск в Лиге Европы. Там испанцы вышли в плей-офф, и были выбиты только "Манчестер Юнайтед". Но в следующем цикле, 2021/2022, последовал вылет - для "выживания" не хватило буквально 1-го очка. Возвращать назад, в Ла Лигу, позвали Каранку, но тот напрочь не справился. Благо, что еще в ноябре его сменил Пако Лопес - и успел набрать 75 очков, что позволило и вовсе выиграть дивизион. Но, безусловно, сейчас будет на порядок сложнее, задача банальная - выжить в старом-новом дивизионе. Выкупив игравших в аренде, в том числе Вайсмана за 3,5 миллиона, заодно получилось заманить свободных агентов, Гумбау и Вильяра, заодно подписав Манафа из "Порту" и Хесуса Вальехо из "Реала".

Статистика личных встреч

У "Атлетико" была отличная статистика в очных поединках. Но в сезоне 2021/2022 вылетающая "Гранада" ухитрилась взять 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекеры не ждут серьезной борьбы. "Атлетико" дома должен выиграть при форе "-1,5 гола"(коэффициент - 1,909).

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.909
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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