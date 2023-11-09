Прогноз на матч Атлетик — Сельта 10 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Атлетик" сыграет против "Сельты" на своем поле. Команды встретятся 10 ноября и перед очным противостоянием гости находятся в зоне вылета и сталкиваются с серьезными проблемами.

"Атлетик"

Хозяева уже на протяжении многих лет считаются крепкими середняками чемпионата Испании, хотя в последние годы не могут достичь еврокубковых зон, но в этом сезоне их шансы на это значительно возросли.

По итогам 12 туров нового сезона команда из Бильбао набрала 21 очко и занимает пятое место, которое дает право выступать в Лиге Европы.

В последнем туре они одержали очень важную победу на выезде против "Вильярреала", и теперь опережают "Бетис" и “Реал Сосьедад” в турнирной таблице.

"Сельта"

Гости постепенно опускаются ниже в турнирной таблице и со своей невзрачной игрой уже оказались в зоне вылета.

Даже после прихода Рафаэля Бенитеса на тренерский пост, игра команды не изменилась. Сейчас "Кельты" занимают 18-е место, одержав всего одну победу и набрав семь очков после 12 туров.

В последнем матче гости сыграли вничью с "Севильей", которая также далека от идеальной формы. Теперь же “Сельта” отстает от спасительного места в турнирной таблице на два пункта.

Прогноз на матч и интересные факты

В 5 из последних 6 матчей "Атлетика" было забито свыше 2 голов. В то же время "Сельта" не смогла выиграть в последних 8 матчах.

Хозяева забили не менее двух голов во всех за исключением одного домашнего матча в новом сезоне. Всего в шести играх на своем поле они отправили в ворота соперников 14 голов. Гости также умудряются показывать результативный футбол в гостях. Буду ставить на то, что обе команды забьют.

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