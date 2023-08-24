Прогноз на матч Бетис не проиграет Коэф.: 1.93 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

27 августа на "Сан-Мамес" (Бильбао) пройдет матч 3-го тура Примеры Испании, в котором "Атлетик" встретится с "Бетисом". Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.

"Атлетик"

Клуб имеет славную историю - достаточно сказать, что он ни разу не вылетал из высшего дивизиона Испании. Но при этом не стоит забывать, что в Стране Басков придерживаются уникальной и эксклюзивной селекционной политикой. Она ограничивает возможности проекта, так что не удивительно, что давно "баски" ничего не показывает. С оптимизмом было воспринято возвращение год назад на тренерский пост Эрнесто Вальверде, что не так давно достойно поработал на "Сан-Мамесе". Но при ряде неплохих матчей, особенно на старте, в еврокубки в итоге вернуться не получилось. Дважды дорогу в прошлой темпораде перешла соседняя "Осасуна", что выиграла и полуфинал Копы дель Рей, и спор за 7-е место в Примере, последнее из еврокубковых. Примечательно, что "красным" отомстили, выиграв 2-0 на их поле. Но до этого с тем же счетом уступили в 1-м туре дома в "Эль Классико" мадридскому "Реалу".

"Бетис" Команда в прошлом сезоне сделала шаг назад сравнительно с тем прогрессом, что демонстрировался ранее. Пиком пока что при нынешнем наставнике, Мануле Пеллегрино, была темпорада 2021/2022, с 5-м местом в Примере и выигрышем Копы дель Рей. Тем важнее было для "Инженера" обеспечить сейчас новый подъем и уж точно не допускать дальнейшего регресса. И пока что, при очень непростом графике, его подопечные показывают очень даже достойный футбол. Сначала они вырвали победу в самой концовке выездного поединка против потенциального конкурента, "Вильярреала". А потом "зелено-белые" смогли оформить достойный результат в виде нулевой ничьей против мадридского "Атлетико". Статистика личных встреч У "Бетиса" 2 победы при ничьей в 3-х крайних очных поединков. Причем именно он забил оба мяча в этих матчах. Прогноз Букмекеры симпатизируют "Атлетику", что играет дома. Но гости из Севильи могут взять очки - ставим на то, что они не проиграют (коэффициент - 1,93).

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