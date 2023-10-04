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Прогноз на матч Атлетик - Альмерия 6 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Атлетик Бильбао - Альмерия прогноз
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Ла Лига Испания 06 окт 2023, 15:00 Атлетик Бильбао - Альмерия
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- : -
Испания, Bilbao, Сан Мамес Барриа
Альмерия Альмерия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.65
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В матче девятого тура чемпионата Испании состоится встреча между Атлетиком и Альмерией. Противостояние пройдет в Бильбао 6 октября.

Атлетик

Команда из Бильбао из года в года выступает довольно стабильно. И в этом сезоне они идут на своей привычной позиции – в первой шестерке.

После восьми сыгранных туров Атлетик набрал 14 баллов при четырех победах, двух поражениях и двух ничейных результатах. В восьми матчах команда забила 13 голов при пропущенных девяти.

В этой домашней встрече Атлетик наверняка рассчитывает набрать три очка, так как в гости к нем приедет одна из самых слабых команд нового чемпионата.

Альмерия

Перед вами единственная команда турнирной таблицы чемпионата Испании, которая еще не знает вкуса побед в новом сезоне. После восьми туров в активе Альмерии три балла и последняя строчка таблицы. Все три очка были заработаны благодаря ничейным результатам.

Альмерия пропустила больше всех в новом сезоне – 21 мяча. При этом команда немало забивает по меркам аутсайдера. На ее счету 11 забитых мячей.

В целом же, шансов на то, что гости добудут свою первую победу в новом сезоне очень малы. Атлетик дома играет крайне уверенно и часто тут оступаются даже лидеры турнирной таблицы

Прогноз на матч

Не сомневаюсь в том, что хозяева поля победят в этом матче. Атлетик, как обычно, выглядит очень организованно и такие соперники как Альмерия для них обычно не являются проблемой. Ставлю на победу первой команды с форой -1 с коэффициентом 1.65.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.65
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