Прогноз на матч Атлетик - Альмерия 6 октября 2023 года
В матче девятого тура чемпионата Испании состоится встреча между Атлетиком и Альмерией. Противостояние пройдет в Бильбао 6 октября.
Атлетик
Команда из Бильбао из года в года выступает довольно стабильно. И в этом сезоне они идут на своей привычной позиции – в первой шестерке.
После восьми сыгранных туров Атлетик набрал 14 баллов при четырех победах, двух поражениях и двух ничейных результатах. В восьми матчах команда забила 13 голов при пропущенных девяти.
В этой домашней встрече Атлетик наверняка рассчитывает набрать три очка, так как в гости к нем приедет одна из самых слабых команд нового чемпионата.
Альмерия
Перед вами единственная команда турнирной таблицы чемпионата Испании, которая еще не знает вкуса побед в новом сезоне. После восьми туров в активе Альмерии три балла и последняя строчка таблицы. Все три очка были заработаны благодаря ничейным результатам.
Альмерия пропустила больше всех в новом сезоне – 21 мяча. При этом команда немало забивает по меркам аутсайдера. На ее счету 11 забитых мячей.
В целом же, шансов на то, что гости добудут свою первую победу в новом сезоне очень малы. Атлетик дома играет крайне уверенно и часто тут оступаются даже лидеры турнирной таблицы
Прогноз на матч
Не сомневаюсь в том, что хозяева поля победят в этом матче. Атлетик, как обычно, выглядит очень организованно и такие соперники как Альмерия для них обычно не являются проблемой. Ставлю на победу первой команды с форой -1 с коэффициентом 1.65.
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