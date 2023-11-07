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Прогноз на матч Аталанта — Штурм 9 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Аталанта - Штурм прогноз
Аталанта Аталанта
Лига Европы 09 ноя 2023, 15:00 Аталанта - Штурм
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Международные, Bergamo, Адзурри д'Италия
Штурм Штурм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.62
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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится матч между Аталантой и австрийским Штурмом. Встреча пройдет в Бергамо в четверг, 9 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

Аталанта

Итальянская команда является лидером группы после трех матчей, имея семь очков в активе. В первом матче команда из Бергамо обыграла польский Ракув со счетом 2:0, а во второй встрече на выезде они победили Спортинг со счетом 2:1. Прошлый матч против Штурма закончился в ничью 2:2.

Сейчас хозяевам следует набирать еще три очка в игре с более слабым соперником и тогда уже почти точно они могут гарантировать себе выход из группы. После этого им останется добыть победу в одном из матчей и плей-офф от них уже никуда не денется.

К слову, в домашнем чемпионате Аталанта расположилась на пятом месте с девятиочковым отставанием от лидера.

Штурм

На данный момент Штурм делит второе место в таблице группы D с португальским Спортингом после трех матчей, имея в своем активе четыре набранных очка.

В первой игре команда из Граца потерпела поражение на своем поле от Спортинга со счетом 1:2, а во второй встрече на выезде в Польше они победили Ракув со счетом 1:0.

В целом, для австрийцев ситуация выглядит неплохо, ведь у них остаются неплохие шансы на еврокубковую весну. Стоит отметить, что на внутренней арене дела тоже идут неплохо. Штурм закрепился на второй позиции и уступает Зальцбургу всего 2 очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Аталанта на своем поле выиграла только один матч из трех последних.
  • Штурм потерпел два поражения подряд в австрийской Бундеслиге.
  • Единственный матч между собой команды провели две недели назад. Все закончилось ничьей 2:2.

Прогноз

Аталанта однозначно на правах фаворита захочет оформить домашнюю победу, дабы приблизиться к выходу из группы. Уровень команд указывает на то, что хозяева должны уверенно побеждать. Думаю игра получится результативной и поставлю на тотал больше 2.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.62
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