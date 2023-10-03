EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Астон Вилла - Зринськи 5 октября 2023 года

Прогноз на матч Астон Вилла - Зринськи 5 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Астон Вилла - Зриньски прогноз
Астон Вилла Астон Вилла
Лига конференций 05 окт 2023, 15:00 Астон Вилла - Зриньски
-
- : -
Международные, Birmingham, Вилла Парк
Зриньски Зриньски
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.57
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Лиги конференций английская Астон Вилла на своем поле сыграет против боснийского клуба Зриньски. Встреча пройдет 5 октября.

Астон Вилла

Англичане в матче первого тура группового этапа Лиги конференций стали авторами одной из сенсаций. Они на выезде неожиданно уступили польской Легии, хотя, если быть честными, то поляки прекрасно провели встречу и заслужили три очка.

Скорее всего, представитель английской Премьер-лиги недооценил соперника и решение главного тренера Унаи Эмери выпустить полурезервный состав сыграл с ним в злую шутку. В итоге – поляки победили со счетом 3:2.

Чтобы начать борьбу за выход из группы, Астон Вилле необходимо набирать очки в матче с главным аутсайдером группы - боснийским Зриньски.

Зринськи

Боснийцы также сотворили громкую сенсацию в первом туре группового этапа Лиги конференций. Проигрывая после первого тайма нидерландскому АЗ со счетом 0:3, боснийцы смогли вырвать победу со счетом 4:3. Таким камбеков Лига конференций в своей истории еще не видела.

В целом же команда провела два разных тайма, но если они будут играть так, как во второй половине встречи, то места будет мало даже Астон Вилле. Хотя в это верится с трудом.

Прогноз на матч

Астон Вилле есть что доказывать перед родными трибунами. После неожиданного поражения в Польше им непременно нужно набирать очки в игре с аутсайдером, который сейчас возглавляет турнирную таблицу. Я верю в крупную победу хозяев и буду ставить на победу “виллан” с форой -1.5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.57
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Наполи - Реал 3 октября 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Наполи - Реал 3 октября 2023 года Наполи Коэф.: 1.5 Реал Мадрид Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Галатасарай 3 октября 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Галатасарай 3 октября 2023 года Манчестер Юнайтед Коэф.: 1.7 Галатасарай Сделать ставку 1xBet
Прогноз на матч Копенгаген - Бавария 3 октября 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Копенгаген - Бавария 3 октября 2023 года ФК Копенгаген Коэф.: 1.57 Бавария Сделать ставку Mostbet
Прогноз на матч Интер — Бенфика 3 октября 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Интер — Бенфика 3 октября 2023 года Интер М Коэф.: 1.75 Бенфика Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Ланс — Арсенал 3 октября 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Ланс — Арсенал 3 октября 2023 года Ланс Коэф.: 1.61 Арсенал Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:42 ВИДЕО. Пушечный выстрел. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль Новости футбола Сегодня, 13:10 Айван Тони провел первый матч за "Брентфорд" после дисквалификации и забил гол Новости футбола Сегодня, 12:48 Из стана главного врага. Манчестер Сити подписал 17-летнего защитника Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 12:32 Месси был замечен на тренировке Интер Майами вместе с командой Новости футбола Сегодня, 12:14 Манчестер Юнайтед - Галатасарай: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 12:12 Обманывал Блауграну. Экс-игрок Барселоны болеет за Реал Новости футбола Сегодня, 11:48 ВИДЕО. Несите Золотой мяч! Роналду во 2-й раз подряд признан лучшим игроком в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 11:45 Лига чемпионов УЕФА 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Сегодня, 11:26 Санчо хочет вернуться в Боруссию Дортмунд Новости футбола Сегодня, 11:23 Основной защитник Челси получил серьезную травму
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Наполи - Реал 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Галатасарай 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Копенгаген - Бавария 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер — Бенфика 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ланс — Арсенал 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — Севилья 3 октября 2023 года Футбол 04 окт 2023 Прогноз на матч Атлетико — Фейенорд 4 октября 2023 года Футбол 04 окт 2023 Прогноз на матч Антверпен — Шахтер 4 октября 2023 года Футбол 04 окт 2023 Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Суперспорт Юнайтед 4 октября 2023 года Футбол 04 окт 2023 Прогноз на матч Лестер — Престон 4 октября 2023 года