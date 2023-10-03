Прогноз на матч Астон Вилла - Зринськи 5 октября 2023 года

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В матче второго тура группового этапа Лиги конференций английская Астон Вилла на своем поле сыграет против боснийского клуба Зриньски. Встреча пройдет 5 октября.

Астон Вилла

Англичане в матче первого тура группового этапа Лиги конференций стали авторами одной из сенсаций. Они на выезде неожиданно уступили польской Легии, хотя, если быть честными, то поляки прекрасно провели встречу и заслужили три очка.

Скорее всего, представитель английской Премьер-лиги недооценил соперника и решение главного тренера Унаи Эмери выпустить полурезервный состав сыграл с ним в злую шутку. В итоге – поляки победили со счетом 3:2.

Чтобы начать борьбу за выход из группы, Астон Вилле необходимо набирать очки в матче с главным аутсайдером группы - боснийским Зриньски.

Зринськи

Боснийцы также сотворили громкую сенсацию в первом туре группового этапа Лиги конференций. Проигрывая после первого тайма нидерландскому АЗ со счетом 0:3, боснийцы смогли вырвать победу со счетом 4:3. Таким камбеков Лига конференций в своей истории еще не видела.

В целом же команда провела два разных тайма, но если они будут играть так, как во второй половине встречи, то места будет мало даже Астон Вилле. Хотя в это верится с трудом.

Прогноз на матч

Астон Вилле есть что доказывать перед родными трибунами. После неожиданного поражения в Польше им непременно нужно набирать очки в игре с аутсайдером, который сейчас возглавляет турнирную таблицу. Я верю в крупную победу хозяев и буду ставить на победу “виллан” с форой -1.5.

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