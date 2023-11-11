Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа Астон Вилла Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В 12-м туре чемпионата Англии "Астон Вилла" и "Фулхэм" сыграют друг против друга. В минувшем туре хозяева поля потерпели поражение и прервали свою беспроигрышную серию. Теперь им нужно начинать новую, но вряд ли гости запросто согласятся на поражение.

"Астон Вилла"

Команда Унаи Эмери все еще занимает пятое место после поражения от "Ноттингема", но их отрыв от "Ньюкасла" уменьшился до двух пунктов.

В то же время "Ньюкасл" также показал хороший результат в прошлом туре, победив "Арсенал", что означает, что отставание "Астон Виллы" от "канониров" не увеличилось. Таким образом, у "Астон Виллы" все еще есть неплохие шансы на то, чтобы ворваться в топ-4 по итогам сезона и получить право на место в Лиге чемпионов.

В целом команда под руководством испанца играет очень стабильно и мощно, а значит ближайший матч будет очень непростым испытанием для гостей.

"Фулхэм"

Команда проводит второй сезон в Премьер-лиге после возвращения не он идет так удачно, как первый. После 11-ти сыгранных туров команда занимает 15-е место и находится близко к зоне вылета, от которой ее отделяет шесть пунктов.

Стоит признать, что в последних играх “Фулхэм” играл против сильных соперников и там вряд ли ожидал на то, чтобы завоевать очки.

Прогноз на игру "Астон Вилла" - "Фулхэм"

В шести из семи последних матчей с участием "Фулхэма" не был пробит тотал больше 2.5. Кроме того, лондонцы не знают побед в последних 5 гостевых матчах.

Буду ставить на победу хозяев поля с коэффициентом 1.6.

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