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Прогноз на матч Астон Вилла - Брайтон 30 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Астон Вилла - Брайтон прогноз
Астон Вилла Астон Вилла
Премьер-лига Англия 30 сен 2023, 07:30 Астон Вилла - Брайтон
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Англия, Birmingham, Вилла Парк
Брайтон Брайтон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.75
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100%
1хБет 5.00
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30 сентября в матче седьмого тура чемпионата Англии сыграют "Астон Вилла" и "Брайтон". Обе команды ставят задачу закончить сезона в первой четверке и это противостояние будет особенно важным для них.

Астон Вилла

В прошлом сезоне после смены тренера Астон вилла смогла перевернуть свой сезон и по итогам чемпионата занять седьмое место в турнирной таблице.

В новом сезоне команда демонстрирует еще лучшие результаты и надеется попасть в более престижный европейский турнир. В шести матчах коллектив набрал 12 очков и сейчас идет на шестой строчке турнирной таблицы.

В последнем туре они неожиданно обыграли в гостях “Челси”, хотя игра лондонского клуба уже второй сезон подряд оставляет много вопросов.

Брайтон

Еще недавно команда лишь радовалась выходу в Премьер-лигу, а теперь с каждым сезоном постепенно улучшает свои результаты. В прошлом розыгрыше чемпионата Англии они впервые в своей истории вышли в еврокубки, а в текущем чемпионате, после шести туров, имеют в своем активе 15 очков и занимают третье место.

Интересно, что Брайтон наколотил 18 голов, опередив по своей результативности даже действующего чемпиона Манчестер Сити.

Прогноз на игру

Букмекеры оценивают шансы обеих команд как практически равные, хотя у гостей есть небольшое преимущество. В предыдущих очных противостояниях было забито много голов. Учитывая важность и принципиальность этой игры для обоих коллективов, мне кажется, что тут много забитых мячей ожидать не стоит. Предлагаю поставить на тотал меньше 3.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.75
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1хБет 5.00
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