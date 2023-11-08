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Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ 9 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Астон Вилла - АЗ Алкмар прогноз
Астон Вилла Астон Вилла
Лига конференций Сегодня, 15:00 Астон Вилла - АЗ Алкмар
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Международные, Birmingham, Вилла Парк
АЗ Алкмар АЗ Алкмар
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.65
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В матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций состоится матч, в котором английская “Астон Вилла” сыграет на своем поле против нидерландского АЗ. Обе команды нуждаются в победе для того, чтобы продолжить борьбу за выход из группы, при этом у англичан турнирное положение гораздо лучше.

«Астон Вилла»

Эта команда прекрасно играет на своем поле под руководством Унаи Эмери. В их активе семь побед и одно поражение в восьми домашних матчах этого сезона.

На групповом этапе Лиги конференций англичане провели пока лишь один домашний матч против боснийского клуба «Зриньски» и добыли достаточно скромную победу со счетом 1:0.

После трех сыгранных туров “Астон Вилла” имеет в своем активе шесть очков и пока занимает второе место в группе. Если у них получится победить в матче с прямыми конкурентами, то они заметно упростят себе задачу с выходом в плей-офф третьего по силе еврокубка.

АЗ

«АЗ» довольно успешно выступает в чемпионате Нидерландов, где занимает второе место. При этом в Лиге конференций коллектив замыкает квартет, хотя шансы у команды из Алкмара на выход в плей-офф по-прежнему имеются.

В трех турах нидерландская команда набрала три очка и пока далека от своей идеальной игры. Судя по всему "АЗ не ставит задач далеко дойти в еврокубке, а больше думает о выступлениях на внутренней арене.

Прогноз на матч

Я думаю, что гостей не сильно тревожит еврокубок, тем более уровня Лиги конференций. Предлагаю поставить на победу англичан с форой (-1), на что установлен коэффициент 1,65.

В первом круге «Астон Вилла» разгромила «АЗ» в гостевом матче со счетом 4:1, а значит в домашней игре вопросов у них не должно возникать.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.65
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