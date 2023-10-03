Прогноз на матч Астана — Виктория Плзень 5 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.57 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках второго тура группового этапа Лиги Конференций Астана будет принимать чешскую Викторию. Поединок пройдет в рамках группы С на Астана Арене. Начало встречи запланировано на 16:30 по среднеевропейскому времени.

Астана

Клуб основан всего лишь в 2009-м году, а значит похвастаться великой историей не может. Но за такое короткое время команде удалось добиться хороших результатов и завоевать сердца болельщиков по всей стране. Астана семикратный чемпион Казахстана, трехкратный обладатель Кубка и шестикратный победитель Суперкубка Казахстана. Неплохо как для четырнадцатилетней истории, правда? А между тем Астана еще и единственный клуб, представлявший страну в групповом турнире Лиги Чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.

Первый матч в группе казахи проиграли загребскому Динамо, а в чемпионате за два тура до финиша идут вторыми, без шансов на чемпионство.

Виктория Плзень

Виктория опытный еврокубковый боец. Команда имеет за плечами опыт выступлений в главном европейском клубном турнире, но в этом сезоне судьба определила клуб в Лигу Конференций. Виктория прошла три раунда квалификации, не проиграв при этом ни одного матча. А в группе успела стартовать с победы над Баллкани из Косово.

В чемпионате дела идут не так хорошо. Виктория пропустила вперед тандем пражских команд и расположилась на третьей позиции. Стоит отметить, что за 9 матчей команда забила уже 27 голов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Астана дома не проигрывает в пяти матчах кряду.

Виктория забивает во всех турнирах уже в 15-ти матчах подряд.

Между собой команды еще никогда не встречались.

Прогноз

Небольшим фаворитом букмекеры считают гостей. Явно не на руку чехам сыграет длинный перелет. Также Астана достаточно хорошо выглядит в последних матчах на своем поле. Поэтому моя ставка — Обе забьют.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram