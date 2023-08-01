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Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года
Астана Астана
Лига Чемпионов 02 авг 2023, 10:00 Астана - Динамо Загреб
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Международные, Astana, Astana Arena
Динамо Загреб Динамо Загреб
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Победа Динамо Загреб
Коэф.: 1.99
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2 августа состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют “Астана” и загребское “Динамо”.

Судьба этого противостояния, судя по всему, была решена уже в первом матче, так как команда из Казахстана уступила в нем со счетом 0:4.

"Астана"

Команда наверняка понимает, что уже вряд ли пройдет в следующий этап квалификации Лиги чемпионов после унизительного поражения в гостях. Таким образом, коллектив может сосредоточиться на вопросах внутреннего первенства, где сейчас “Астана” занимает второе место.

Скорее всего, что так и будет, и в этом матче казахи выставят не самый сильный состав, дабы оставить силы на матчи внутри страны.

В первом раунде квалификации "Астана" довольно сыграла против "Динамо" Тбилиси. После ничейного матча на своем поле со счетом 1:1, чемпион Казахстана одержал победу в гостях со счетом 2:1.

"Динамо" Загреб

Уже в первом матче хорваты подтвердили статус фаворита этой пары и практически решили вопрос с выходом в следующий этап квалификации.

Чемпионат Хорватии только начался, а “Динамо” уже успело потерять в нем очке. После двух сыгранных туров чемпионы набрали лишь три очка при одной победе и одном поражении.

Статистика

На победу "Астаны" букмекеры установили коэффициент 4.00, в то время как на победу "Динамо" Загреб можно поставить с котировкой 1.99.

Интересно, что "Астана" не смогла выиграть 4 из последних 5 матчей во всех турнирах, в то время как "Динамо" Загреб выиграло все 3 очных матча против "Астаны".

Прогноз на матч

Мне кажется, что хорватский клуб сможет и во второй раз огорчить казахскую команду. Буду ставить на победу гостей.

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Коэф.: 1.99
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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