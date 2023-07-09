Прогноз на матч Победа Астана Коэф.: 1.85 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

12 июля на "Астана Арена" (Астана) пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Астана" сыграет против "Динамо" (Тбилиси). Поединок начнется в 16:00 по европейскому времени.

"Астана"

Клуб пережил неприятный отрезок падения с вершины национального футбола. Он, выигравший 6 чемпионских званий кряду, рухнул в 2020-м году на 3-е место. Более того, и в следующем розыгрыше было только "серебро", и только прошлогоднее первенство принесло новое "золото". Кстати, его могут и не сохранить, "Ордабасы" настроен серьезно побороться за трофей этого года. Намерены отвоевать свои позиции "горожане" и на международной арене. Они участвовали в основном раунде Лиги чемпионов и стабильно пробивались в "группу" Лиги Европы. Но за 3 последних старта, с 2020-го, казахи выиграли только у 1-го противника из 5 (выбили "Арис" в позапрошлом году), а минувшим летом в квалификации Лиги конференций получили 0-6 в 2-х матчах против "Ракува".

"Динамо" (Тбилиси)

Команда стала легендой навечно, по крайней мере для родной Грузии (да и всего постсоветского пространства), когда в 1981-м году смогла выиграть Кубок УЕФА. Хватало разнообразных титулов и еще в СССР, и уже после независимости. Но безусловным флагманом, доминирующей силой, "сине-белые" не стали. Да, они вернули в прошлом году чемпионский статус, но до этого была пауза. А сейчас есть риск и вовсе финишировать за пределами зоны еврокубков. Кроме того, у "динамовцев" в последний раз что-то получалось на международной арене в 2020-м году, когда хотя бы"Гап Конназ Куэй" в Лиге Европы прошли. Остальные 5 последних противников выбивали грузин из борьбы. Так было и год назад, когда, обменявшись победами с "Пайде", проиграли эстонцам по пенальти.

Статистика личных встреч

Вроде бы и страны соседние, но команды сыграют друг с другом впервые.

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Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что "Астана" хороша именно дома. Согласимся, что казахи обязаны выжимать максимум с фактора своего поля - ждем их победы (коэффициент - 1,85).