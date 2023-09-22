В шестом туре чемпионата Англии пройдет северолондонское дерби между командами "Арсенал" и "Тоттенхэм". Встреча является очень важной для обеих команд, так как они ведут борьбу за медали в новом сезоне АПЛ.

"Арсенал"

Если посмотреть на историю, то “канониры” пока имеют преимущество в дерби Северного Лондона.

В новом сезоне обе команды набрали по 13 баллов и пока не знают поражений по итогам пяти туров. У “Арсенала” хуже разница забитых-пропущенных мячей и именно поэтому они расположились на четвертом месте. “Шпоры” же идут вторыми.

Ради справедливости стоит признать, что соперники "Арсенала" в предыдущих турах были сильнее, чем у их конкурентов.

"Тоттенхэм"

После провального прошлого сезона, в котором команда впервые за многие годы не прошла в еврокубки, перед нами предстал обновленный “Тоттенхэм”.

После прихода нового тренера уже с первых туров коллектив смог заявить о своих амбициях на место в топ-четверке. Гости сыграли вничью только в первом туре против "Брентфорда", после чего были четыре победы подряд, в том числе победа над “Манчестер Юнайтед”.

К слову, в остальных играх “шпоры” побеждали только аутсайдеров.

Статистика и прогноз

На этот раз букмекеры определенно считают "Арсенал" явными фаворитами, хотя команды идут с равным количеством очков в турнирной таблице. Не буду скрывать, что я тоже склоняюсь больше к победе хозяев поля, но ставить на такой исход не рискну. Я хочу предложить ставку – обе команды забьют с коэффициентом 1,54.