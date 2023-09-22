EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Арсенал - Тоттенхэм 24 сентября 2023 года

Прогноз на матч Арсенал - Тоттенхэм 24 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Арсенал - Тоттенхэм 24 сентября 2023 года
Арсенал Арсенал
Премьер-лига Англия 24 сен 2023, 09:00 Арсенал - Тоттенхэм
-
- : -
Англия, London, Эмирейтс
Тоттенхэм Тоттенхэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз

В шестом туре чемпионата Англии пройдет северолондонское дерби между командами "Арсенал" и "Тоттенхэм". Встреча является очень важной для обеих команд, так как они ведут борьбу за медали в новом сезоне АПЛ.

"Арсенал"

Если посмотреть на историю, то “канониры” пока имеют преимущество в дерби Северного Лондона.

В новом сезоне обе команды набрали по 13 баллов и пока не знают поражений по итогам пяти туров. У “Арсенала” хуже разница забитых-пропущенных мячей и именно поэтому они расположились на четвертом месте. “Шпоры” же идут вторыми.

Ради справедливости стоит признать, что соперники "Арсенала" в предыдущих турах были сильнее, чем у их конкурентов.

"Тоттенхэм"

После провального прошлого сезона, в котором команда впервые за многие годы не прошла в еврокубки, перед нами предстал обновленный “Тоттенхэм”.

После прихода нового тренера уже с первых туров коллектив смог заявить о своих амбициях на место в топ-четверке. Гости сыграли вничью только в первом туре против "Брентфорда", после чего были четыре победы подряд, в том числе победа над “Манчестер Юнайтед”.

К слову, в остальных играх “шпоры” побеждали только аутсайдеров.

Статистика и прогноз

На этот раз букмекеры определенно считают "Арсенал" явными фаворитами, хотя команды идут с равным количеством очков в турнирной таблице. Не буду скрывать, что я тоже склоняюсь больше к победе хозяев поля, но ставить на такой исход не рискну. Я хочу предложить ставку – обе команды забьют с коэффициентом 1,54.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года Премьер-лига Шотландия Сегодня, 07:30 Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года Ливингстон Коэф.: 1.8 Селтик Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года Милан Коэф.: 1.62 Верона Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 23 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 23 сентября 2023 года Боруссия М Коэф.: 1.55 РБ Лейпциг Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Бавария - Бохум 23 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Бавария - Бохум 23 сентября 2023 года Бавария Коэф.: 1.78 Бохум Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 22 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 23 сентября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.715 Вольфсбург Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Вчера, 16:49 Если Хави в этом сезоне выигрывает Ла Лигу или Лигу Чемпионов, то контракт будет продлен на год Новости футбола Вчера, 16:17 Дубль Роналду помог Аль-Насру помог победить команду Фирмино и Мареза в Саудовской Про Лиге Новости футбола Вчера, 15:36 Де Лигт все больше недоволен своим игровым временем Новости футбола Вчера, 15:02 Лидер Ман Сити пропустит ближайшие матчи из-за травмы Новости футбола Вчера, 14:25 Хави продлил контракт с Барселоной Новости футбола Вчера, 13:52 Бывшая звезда Манчестер Юнайтед извинился за пьяную езду Новости футбола Вчера, 12:47 Де Хеа может завершить карьеру, если не найдет клуб Новости футбола Вчера, 12:09 Санчо продолжает тренироваться отдельно и пропустит матч с Бернли Новости футбола Вчера, 11:23 Араухо восстановился после травмы и может поучаствовать в следующем матче Ла Лиги Новости футбола Вчера, 10:31 Месси может не сыграть в финале U.S. Open Cup
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария - Бохум 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кристал Пэлас - Фулхэм 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лутон - Вулверхэмптон 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лестер Сити - Бристоль 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Ювентус 23 сентября 2023 года